El astro Lionel Messi buscará sumar un nuevo título a su exitoso palmarés el domingo, cuando lidere al Inter Miami en la final de la Leagues Cup 2025 contra Seattle Sounders, un equipo con uno de los proyectos más consistentes de la MLS.

La liga norteamericana ha enfocado los reflectores de esta final hacia Messi al subrayar que, en caso de coronarse, el argentino llegará a 47 títulos.

Messi ya es el jugador más laureado en la historia del fútbol.

“El crack rosarino suma una cantidad impresionante de logros a nivel colectivo con los clubes con los que ha jugado: 35 títulos con el FC Barcelona, 3 con el París Saint‑Germain, 2 con el Inter Miami”, desglosó la MLS.

“Con la Selección Argentina: Mundial de Catar 2022, Copa América 2021 y 2024, Finalissima, Juegos Olímpicos y Mundial Sub-20 de FIFA”, añadió.

¿Dónde ver Inter Miami vs. Seattle Sounders EN VIVO GRATIS?

El partido de Inter Miami vs. Seattle en vivo por la final de partido único de la Leagues Cup será transmitido en todo el mundo por MLS Pass a través de Apple TV.