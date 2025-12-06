La final de la MLS Cup 2025 promete ser una de las más vistas del año: Inter Miami de Lionel Messi se enfrenta a los Vancouver Whitecaps en un duelo histórico que definirá al nuevo campeón de la Major League Soccer. Aquí te contamos qué canal transmite, cómo verlo online, a qué hora empieza y las opciones oficiales de streaming para Perú, Argentina y Estados Unidos.

¿Dónde ver Inter Miami vs Vancouver Whitecaps EN VIVO? – TV y streaming oficiales

La transmisión mundial de la MLS continúa siendo exclusiva de Apple TV a través del paquete MLS Season Pass, disponible en más de 100 países.

Perú

Apple TV – MLS Season Pass (transmisión oficial del torneo)

(transmisión oficial del torneo) Disponible en Smart TV, Android, iPhone, laptops y tablets.

Argentina

Apple TV – MLS Season Pass

Los usuarios pueden verlo desde cualquier dispositivo con la app de Apple TV.

Estados Unidos

Apple TV – MLS Season Pass

Algunos partidos de la MLS se retransmiten por FOX Sports / FOX Deportes, pero la final es exclusiva de Apple TV.

Inter Miami de Lionel Messi enfrenta a Vancouver Whitecaps por la final de la MLS Cup 2025. Revisa aquí el horario, canal y cómo ver el partido desde Perú, Argentina y Estados Unidos.

¿A qué hora juegan Inter Miami vs Vancouver Whitecaps?

Perú, Colombia, Ecuador: 2:30 p.m.

2:30 p.m. Argentina, Uruguay, Chile: 4:30 p.m.

4:30 p.m. Estados Unidos (ET): 2:30 p.m.

2:30 p.m. Estados Unidos (PT): 11:30 a.m.

Cómo ver la final de la MLS desde cualquier país

Para ver la final sin interrupciones y en máxima calidad:

Ingresa a la app de Apple TV o a tv.apple.com. Busca MLS Season Pass. Suscríbete o inicia sesión. Selecciona el partido: Inter Miami vs Vancouver Whitecaps – MLS Cup Final.

No existe transmisión gratuita en TV abierta ni señales alternativas autorizadas.

¿Qué se juega en esta final?

Inter Miami busca cerrar la temporada con el título más importante del fútbol estadounidense, mientras que Vancouver aspira a dar el golpe y levantar su primer trofeo de MLS Cup.El duelo también podría convertirse en uno de los últimos partidos oficiales de Lionel Messi en la liga, lo que aumentó el interés global del encuentro.