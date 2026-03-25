Por Redacción EC

vs se enfrentan este jueves 26 de marzo en el Estadio New Balance Arena de Bérgamo por la semifinal del . El partido es clave para el combinado ‘Azzurri’, que buscará su clasificación a la Copa del Mundo luego de 12 años de ausencia. Por eso, el combinado italiano saldrá decidido a conseguir la victoria y meterse a la final, donde peleará por un cupo a la cita mundialista. Repasa en qué canales transmiten el partido y dónde verlo ONLINE.

¿Dónde ver Italia vs Irlanda del Norte por semifinal al repechaje del Mundial 2026?

El partido de Italia vs Irlanda del Norte será transmitido a través de ESPN 2 para todo Perú y Sudamérica por repechaje al Mundial 2026. Por otro lado, en México, el compromiso será transmitido a través de Sky Sports y Sky+. Luego, en Estados Unidos, la transmisión del partido va a través de fuboTV, Peacock y ViX. En España lo pasa DAZN.

Revisa qué canales transmiten el partido de Italia vs Irlanda del Norte y los horarios para ver la semifinal del repechaje al Mundial 2026 en el Estadio New Balance Arena de Bérgamo este jueves 26 de marzo.
Revisa qué canales transmiten el partido de Italia vs Irlanda del Norte y los horarios para ver la semifinal del repechaje al Mundial 2026 en el Estadio New Balance Arena de Bérgamo este jueves 26 de marzo.

¿A qué hora juega Italia vs Irlanda del Norte por semifinal al repechaje del Mundial 2026?

El partido de Italia vs Irlanda del Norte por semifinal al repechaje del Mundial 2026 empieza a las 2:45 PM de Perú este jueves 26 de marzo del 2026.

  • Hora en México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 1:45 PM
  • Hora en Perú, Colombia y Ecuador: 2:45 PM
  • Hora en Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 3:45 PM
  • Hora en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 4:45 PM
  • Hora en España: 8:45 PM

¿Qué canal Italia vs Irlanda del Norte por semifinal al repechaje del Mundial 2026?

PaísHorariosCanal TVStreaming
Perú2:45 PMESPN 2Disney+
Colombia2:45 PMESPN 2Disney+
Ecuador2:45 PMESPN 2Disney+
Argentina4:45 PMESPN 2Disney+ Premium
Brasil4:45 PMESPNDisney+
Paraguay4:45 PMESPN 2Disney+
Uruguay4:45 PMESPN 2Disney+
Chile4:45 PMESPN 2Disney+ Premium
Bolivia3:45 PMESPN 2Disney+
Venezuela3:45 PMESPN 2Disney+
Costa Rica1:45 PMESPN Disney+
Honduras1:45 PMESPN Disney+
El Salvador1:45 PMESPNDisney+
Guatemala1:45 PMESPNDisney+
México1:45 PMSky SportsSky+
Estados Unidos3:45 PMfuboTVViX
España8:45 PMDAZNDAZN App

Horario, TV y dónde ver Italia vs Irlanda del Norte por semifinal al repechaje del Mundial 2026

  • Fecha: Jueves 26 de marzo del 2026
  • Partido: Italia vs Irlanda del Norte
  • Horario: 2:45 PM hora de Perú
  • Canal: ESPN2, Disney+
  • Estadio: New Balance Arena de Bérgamo.
Italia vs Irlanda del Norte EN VIVO: ver transmisión del partido por semifinal del repechaje al Mundial 2026 en el Estadio BBVA, este jueves 26 de marzo del 2026.
Italia vs Irlanda del Norte EN VIVO: ver transmisión del partido por semifinal del repechaje al Mundial 2026 en el Estadio BBVA, este jueves 26 de marzo del 2026.

¿En qué canal ver, Italia vs Irlanda del Norte en México por repechaje del Mundial 2026?

En México, el partido de Italia vs Irlanda del Norte será transmitido a través de Sky Sports y Sky+ por repechaje al Mundial 2026.

¿Cómo ver en Perú, Italia vs Irlanda del Norte por repechaje del Mundial 2026?

En Perú, el partido de Italia vs Irlanda del Norte será transmitido a través ESPN 2 y Disney+ por repechaje al Mundial 2026.

¿Qué canal transmite en Estados Unidos, Italia vs Irlanda del Norte por repechaje del Mundial 2026?

En Estados Unidos, el partido de Italia vs Irlanda del Norte será transmitido a través de fuboTV, Peacock y ViX por repechaje al Mundial 2026.

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