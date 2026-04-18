LDA Alajuelense recibe al Saprissa este domingo 19 de abril por la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga Promérica 2026 en el Estadio Alejandro Morera Soto. En una nueva edición del Clásico Nacional de Costa Rica, Alajuelense y Costa Rica medirán fuerzas y ponen en juego el liderato del Clausura 2026. Revisa aquí a qué hora juegan, en qué canales de TV y dónde ver el partido EN VIVO.

¿Dónde ver LDA Alajuelense vs Saprissa EN VIVO por Liga Promérica 2026?

El Clásico entre LDA Alajuelense vs Saprissa será transmitido a través de TDMAX y FUTV para toda Costa Rica por la jornada 16 del Torneo Clausura de la Liga Promérica 2026.

Revisa qué canales transmiten el clásico nacional, LDA Alajuelense vs Saprissa y los horarios del partido por la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga Promérica 2026 desde el Estadio Alejandro Morera Soto.

¿A qué hora juega LDA Alajuelense vs Saprissa HOY por Liga Promérica 2026?

El partido de LDA Alajuelense vs Saprissa por el clásico del Torneo Clausura de la Liga Promérica 2026 empieza a las 6:00 PM de Perú este domingo 19 de abril del 2026.

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 6:00 p.m.

6:00 p.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 8:00 p.m.

¿Qué canal transmite LDA Alajuelense vs Saprissa EN VIVO por Liga Promérica?

País Horarios Canal TV Streaming Costa Rica 5:00 p.m. FUTV TDMAX

Horario, TV y dónde ver LDA Alajuelense vs Saprissa EN VIVO por Liga Promérica

Fecha : Domingo 19 de abril del 2026

: Domingo 19 de abril del 2026 Partido : LDA Alajuelense vs Saprissa

: LDA Alajuelense vs Saprissa Horario : 5:00 p.m. hora de Costa Rica

: 5:00 p.m. hora de Costa Rica Canal : TDMAX y FUTV.

: TDMAX y FUTV. Estadio: Alejandro Morera Soto

¿En qué canal de Costa Rica ver, LDA Alajuelense vs Saprissa EN VIVO por Liga Promérica?

En Costa Rica, el clásico entre LDA Alajuelense vs Saprissa será transmitido a través de FUTV y TDMAX por la jornada 16 del Torneo Clausura de la Liga Promérica 2026.

Alineaciones de LDA Alajuelense vs Saprissa

Alajuelense : Fernando Piñar, Guillermo Villalobos, Aarón Salazar, Ronald Matarrita, Alejandro Bran, Rashir Parkins, Creichel Pérez, Joel Campbell, Anthony Hernández, Ronaldo Cisneros.

: Fernando Piñar, Guillermo Villalobos, Aarón Salazar, Ronald Matarrita, Alejandro Bran, Rashir Parkins, Creichel Pérez, Joel Campbell, Anthony Hernández, Ronaldo Cisneros. Saprissa: Abraham Madriz, Ricardo Blanco, Kendall Waston, Pablo Arboine, Jorkaeff Azofeifa, Gerald Taylor, Mariano Torres, Bancy Hernández, Jefferson Brenes, Gerson Torres, Tomás Rodríguez.