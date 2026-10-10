Liga de Quito y Barcelona SC se enfrentan por la jornada 2 del Grupo A de la Liga Pro desde el Estadio Rodrigo Paz Delgado. El partido se jugará este domingo 11 de octubre del 2026 a partir de las 4:30 PM (horario peruano). Durante la etapa regular de esta temporada, se enfrentaron en dos ocasiones con un triunfo para cada lado en condición de visitante. Ambas escuadras llegan con la necesidad urgente de sumar para asegurar los cupos de clasificación a la Copa Libertadores 2027. ¿Qué canales pasan el partido de Liga de Quito vs. Barcelona SC HOY por TV ONLINE? Zapping TV transmite el partido de Liga de Quito vs. Barcelona SC por cable y streaming.
¿Dónde ver Liga de Quito vs. Barcelona SC EN VIVO por TV y Streamig Online?
Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Liga de Quito vs. Barcelona SC EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este domingo 11 de octubre del 2026 desde el Estadio Rodrigo Paz Delgado.
El partido de Liga de Quito vs. Barcelona SC será transmitido por Zapping TV para Ecuador por cable y streaming.
¿A qué hora juega Liga de Quito vs. Barcelona SC HOY por Liga Pro?
El partido de Liga de Quito vs. Barcelona SC por la Liga Pro 2026 empieza a las 4:30 PM (hora ecuatoriana) este domingo 11 de octubre en el Estadio Rodrigo Paz Delgado. Mira todos los horarios aquí.
- Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 6:30 PM
- Chile / Bolivia / Venezuela: 5:30 PM
- Colombia / Perú / Ecuador: 4:30 PM
- México: 3:30 PM
- Estados Unidos (ET): 5:30 PM
Horario, TV y dónde ver en vivo Liga de Quito vs. Barcelona SC por Liga Pro
- Fecha: domingo 11 de octubre del 2026
- Partido: Liga de Quito vs. Barcelona SC
- Hora: 4:30 PM (PER/COL/ECU); 6:30 PM (ARG/URU)
- Canales TV: Zapping TV
- Streaming: Zapping TV
- Estadio: Rodrigo Paz Delgado
¿En qué canal transmiten Liga de Quito vs. Barcelona SC EN VIVO hoy por Liga Pro en Perú?
En Perú, el partido de Liga de Quito vs. Barcelona SC por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga Pro 2026 se transmitirá EN VIVO por Zapping.
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