Liga de Quito vs. Palmeiras EN VIVO HOY por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores. El partido se realizará este miércoles 16 de septiembre a partir de las 7:30 PM de Perú y 7:30 PM de Ecuador. ¿Qué canales pasan el partido de Real Madrid vs. Rayo Vallecano HOY por TV ONLINE? ESPN, FOX Sports y Disney+ Premium transmiten el partido de LDU vs. Palmeiras por televisión abierta, cable y streaming.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre Liga de Quito vs. Palmeiras el miércoles 16 de septiembre por cuartos de final de la Copa Libertadores 2026 desde el Estadio Rodrigo Paz Delgado. / MARCELLO ZAMBRANA

¿Qué canales TV transmiten Liga de Quito vs. Palmeiras EN VIVO por Copa Libertadores 2026?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Liga de Quito vs. Palmeiras EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este miércoles 16 septiembre.

Para Ecuador, el partido de Liga de Quito vs. Palmeiras será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium por cable y streaming.

El partido de Liga de Quito vs. Palmeiras será transmitido por ESPN y Disney+ Preium para Perú, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela. Por otro lado, en Argentina también podrás ver el partido a través de FOX Sports y Disney+ Premium.

¿Dónde ver Liga de Quito vs. Palmeiras ONLINE y GRATIS por Copa Libertadores 2026?

El partido entre Liga de Quito vs. Palmeiras por partido de vuelta de Copa Libertadores lo podrás ver online por streaming a través de Disney+ Premium en Latinoamérica.

¿A qué hora juega Liga de Quito vs. Palmeiras HOY por Copa Libertadores 2026?

El partido de vuelta entre Liga de Quito vs. Palmeiras empieza a las 7:30 PM de Perú y 7:30 PM de Ecuador el miércoles 16 de septiembre del 2026.

Hora en México, Guatemala, Honduras, Costa Rica : 6:30 PM

: 6:30 PM Hora en Perú, Colombia y Ecuador: 7:30 PM

7:30 PM Hora en Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 8:30 PM

8:30 PM Hora en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 9:30 PM

9:30 PM Hora en España: 2:30 AM

¿En qué canal ver partido de Liga de Quito vs. Palmeiras, en Ecuador?

En México, el partido de Liga de Quito vs. Palmeiras por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores se transmitirá EN VIVO por ESPN, señal que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium.

ESPN

Disney+ Premium

¿En qué canal ver partido de Liga de Quito vs. Palmeiras, en Perú?

En Perú, el partido de Liga de Quito vs. Palmeiras por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores se transmitirá EN VIVO por ESPN, señal que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium.

ESPN

Disney+ Premium

¿En qué canal ver partido de Liga de Quito vs. Palmeiras, en Argentina?

En Argentina, el partido de Liga de Quito vs. Palmeiras por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores se transmitirá EN VIVO por FOX Sports, señal que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium.

FOX Sports

Disney+ Premium