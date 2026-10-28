Liverpool asumirá un nuevo desafío este miércoles 28 de octubre de 2026 cuando reciba al Chelsea en el estadio Anfield. El encuentro corresponde a la cuarta ronda de la EFL Cup y empezará desde las 3:00 p.m. (horario peruano. El partido tendrá un ingrediente especial por los antecedentes recientes entre ambos equipos en esta competición. Ambos se enfrentaron en las finales de la EFL Cup de 2022 y 2024, y en ambas ocasiones el trofeo terminó en manos de los ‘Reds’. Las dos definiciones necesitaron tiempos extra y penales para conocer al campeón. A continuación, te compartimos todos los detalles para que no te pierdas este partidazo.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre Liverpool vs Chelsea este miércoles 28 de octubre por la cuarta ronda de la EFL Cup. (Foto: AFP)

¿A qué hora juega el Liverpool vs. Chelsea HOY?

Para que no te pierdas ningún detalle del encuentro por la cuarta ronda de la EFL Cup, te dejamos los horarios según tu país:

Perú, Colombia y Ecuador: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Bolivia y Venezuela: 4:00 p.m.

4:00 p.m. México: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Estados Unidos (ET): 4:00 p.m.

4:00 p.m. España: 10:00 p.m.

¿Qué canal transmite Liverpool vs. Chelsea en vivo?

La transmisión de este esperado compromiso de la EFL Cup para Perú y Sudamérica estará a cargo de ESPN y Disney+. En México, el encuentro también podrá seguirse por ESPN y Disney+. Para Estados Unidos, las señales encargadas de llevar el partido serán Paramount+ y CBS Sports Golazo Network, mientras que en España será transmitido por DAZN.

¿Dónde ver online el partido de Liverpool vs. Chelsea por streaming?

Para ver online el partido de Liverpool vs. Chelsea, los aficionados de Sudamérica y México podrán recurrir a Disney+, mientras que en Estados Unidos estará disponible mediante Paramount+. En España, la alternativa de streaming será DAZN, de acuerdo con la distribución de derechos para cada territorio.

Alineaciones probables de Liverpool vs. Chelsea

Ambos equipos buscarán presentar a sus principales figuras para quedarse con la victoria en Anfield: