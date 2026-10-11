Liverpool asumirá un nuevo desafío este domingo 11 de octubre de 2026 cuando reciba al Manchester City en el estadio Anfield. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Premier League y enfrentará a un conjunto local que busca acercarse a los primeros lugares contra el líder de la competición, que mantiene puntaje perfecto y es favorito para quedarse con la victoria. A continuación, te compartimos todos los detalles para que no te pierdas este partidazo.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre Liverpool vs Manchester City con Erling Haaland este domingo 11 de octubre por la fecha 6 de la Premier League.

¿A qué hora juega el Liverpool vs. Manchester City HOY?

Para que no te pierdas ningún detalle del encuentro por la sexta jornada de la Premier League, te dejamos los horarios según tu país:

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 12:30 horas

12:30 horas Bolivia y Venezuela: 11:30 horas

11:30 horas Colombia, Perú y Ecuador: 10:30 horas

10:30 horas México: 9:30 horas

9:30 horas Estados Unidos (ET): 11:30 horas

¿Qué canal transmite Liverpool vs. Manchester City en vivo?

La transmisión de este esperado compromiso de la Premier League para Perú y Sudamérica estará a cargo de ESPN y Disney+ Premium. Los aficionados podrán seguir el encuentro en vivo desde las señales habilitadas de ESPN y mediante la plataforma de streaming.

¿Dónde ver online el partido de Liverpool vs. Manchester City gratis por streaming?

Para ver online el partido de Liverpool vs. Manchester City, la opción de streaming para Perú y Sudamérica será Disney+ Premium, plataforma que cuenta con los derechos de transmisión de la Premier League en la región. También podrás seguir el encuentro a través de las señales de ESPN disponibles según cada país.

Alineaciones probables de Liverpool vs. Manchester City

Ambos equipos buscarán presentar a sus principales figuras para quedarse con los tres puntos en Anfield: