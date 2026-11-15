¡Llegó el día! El partido de revancha entre Luzu TV y 412 se llevará a cabo este domingo 15 de noviembre. En el primer duelo, los comandados por Nicolás Occhiato vencieron en la tanda de penales a ‘La Cobra’, ‘Davo Xeneize’ y compañía. El duelo que promete paralizar a la comunidad futbolera del streaming promete marcar un nuevo hito en las nuevas plataformas. A continuación, conoce todos los detalles para no perderte el evento.

¿A qué hora juegan Luzu TV vs. 412?

Perú, Colombia, Ecuador: 5:00 p.m.

Venezuela, Bolivia: 6:00 p.m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 7:00 p.m.

¿Dónde ver Luzu TV vs. 412 EN VIVO?

El gran duelo de revancha entre Luzu TV y 412 será accesible para todo el mundo a través de plataformas digitales. Podrás ver el duelo en el canal de Youtube de Luzu TV y el canal de Kick de La Cobra.

Luzu TV vs. 412: un duelo con historia

El pasado 31 de mayo del 2026, Luzu TV y 412 protagonizaron un vibrante enfrentamiento en el denominado Gran Partido del Streaming, disputado en el predio de Deportivo Riestra.

El encuentro estuvo marcado por la intensidad y los goles. Ambos equipos ofrecieron un espectáculo ofensivo que terminó igualado 6-6, obligando a definir al ganador mediante una tanda de penales.

Finalmente, el conjunto liderado por Nicolás Occhiato se impuso 3-2 desde los doce pasos y celebró la victoria. El evento superó el millón de espectadores y estableció un récord para el streaming argentino.