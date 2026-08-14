Manchester United se enfrenta a AC Milan este sábado 15 de agosto por un amistoso internacional de pretemporada. El encuentro se disputará en el Tarczyński Arena de Breslavia, Polonia, y será el último partido de preparación del conjunto inglés antes del inicio de la Premier League. El duelo está programado para las 9:45 a.m. (hora peruana) y enfrentará a dos rivales con tradición e historia futbolística, que alistan sus mejores armas para encarar la nueva temporada en Europa. ¿Qué canales pasan Manchester United vs. Milan EN VIVO HOY? El amistoso podrá seguirse a través de MUTV, mientras que la disponibilidad de otras señales dependerá de cada territorio.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre Manchester United vs. Milan el sábado 15 de agosto por amistoso internacional de pretemporada en el Tarczyński Arena de Breslavia, Polonia.

¿Qué canal transmite Manchester United vs. Milan EN VIVO por TV y streaming online?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Manchester United vs. Milan EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este sábado 15 de agosto de 2026 desde el Tarczyński Arena de Breslavia.

El partido será transmitido EN VIVO por MUTV, canal oficial del Manchester United, que ofrece la cobertura de los encuentros de pretemporada. En Italia, el duelo figura además en la programación de DAZN Italia, Sky Sport Calcio y NOW. Además, se podrá ver por la señal internacional Onefootball.

¿A qué hora juega Manchester United vs. Milan por amistoso internacional?

Perú / Colombia / Ecuador: 9:45 a.m.

9:45 a.m. México: 9:45 a.m.

9:45 a.m. Argentina / Uruguay / Brasil: 11:45 a.m.

11:45 a.m. Chile / Venezuela / Bolivia: 10:45 a.m.

10:45 a.m. Estados Unidos (ET): 10:45 a.m.

10:45 a.m. Italia / España: 4:45 p.m.

4:45 p.m. Polonia: 4:45 p.m.

¿Qué canal TV transmite Manchester United vs. Milan EN VIVO por amistoso internacional 2026?

País Horario Canal TV y streaming Perú 9:45 a.m. MUTV México 9:45 a.m. MUTV Colombia 9:45 a.m. MUTV Ecuador 9:45 a.m. MUTV Argentina 11:45 a.m. MUTV Chile 10:45 a.m. MUTV Estados Unidos 10:45 a.m. MUTV Italia 4:45 p.m. DAZN Italia, Sky Sport Calcio y NOW España 4:45 p.m. MUTV

Horario, TV y dónde ver en vivo el Manchester United vs. Milan

Fecha: sábado 15 de agosto de 2026

sábado 15 de agosto de 2026 Partido: Manchester United vs. Milan

Manchester United vs. Milan Hora: 9:45 a.m. (Perú); 11:45 a.m. (Argentina); 4:45 p.m. (España/Italia/Polonia)

9:45 a.m. (Perú); 11:45 a.m. (Argentina); 4:45 p.m. (España/Italia/Polonia) Canal TV: MUTV

MUTV Streaming: MUTV Online

MUTV Online Estadio: Tarczyński Arena, Breslavia, Polonia

¿En qué canal transmiten Manchester United vs. Milan hoy en Perú?

En Perú, el partido Manchester United vs. Milan por el amistoso internacional de pretemporada podrá seguirse EN VIVO a través de MUTV, la señal oficial del conjunto inglés. La plataforma ofrece la transmisión de los partidos de preparación del equipo durante su gira de verano.

MUTV

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¿En qué canal transmiten Manchester United vs. Milan hoy en Argentina?

En Argentina, el partido Manchester United vs. Milan por el amistoso internacional de pretemporada podrá seguirse EN VIVO a través de MUTV, la señal oficial del conjunto inglés. La plataforma ofrece la transmisión de los partidos de preparación del equipo durante su gira de verano.

MUTV

MUTV Online

¿En qué canal transmiten Manchester United vs. Milan hoy en México?

En México, el partido Manchester United vs. Milan por el amistoso internacional de pretemporada podrá seguirse EN VIVO a través de MUTV, la señal oficial del conjunto inglés. La plataforma ofrece la transmisión de los partidos de preparación del equipo durante su gira de verano.

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