Las selecciones de México y Corea del Sur se miden este jueves 18 de junio por la fecha 2 del Grupo A del Mundial 2026. El partido se disputará en Akron de Zapopan, en Guadalajara. Mexicanos y asiáticos llegan motivados a este compromiso luego de haber obtenido triunfos en sus primeros encuentros del torneo.

En la siguiente nota, conoce los horarios por país, los canales de transmisión y todos los detalles de este atractivo duelo que promete emociones desde el inicio del torneo.

¿Cuándo y dónde juegan México vs Corea del Sur por el Mundial 2026?

El partido México vs Corea del Sur se jugará este jueves 18 de junio en el estadio Akron de Zapopan, en Guadalajara. El recinto tiene una capacidad para 46 355 espectadores.

Horario del México vs Corea del Sur EN VIVO por el Mundial 2026

El encuentro entre México vs Corea del Sur está programado para las 8:00 p.m. horas en Perú . A continuación, te detallamos los horarios en distintos países para que no te pierdas este emocionante partido.

Países Horario Perú, Colombia, Ecuador 8:00 p.m. Chile, Bolivia, Venezuela 9:00 p.m. Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, México 10:00 p.m. Estados Unidos (Washington) 9:00 p.m.

¿Dónde ver México vs Corea del Sur EN VIVO en Perú por TV y streaming?

El partido entre México vs Corea del Sur se podrá ver desde Perú EN VIVO a través de DSports, DGO, América TV, América TVGO, Disney+ y Paramount+.

Canales de TV del México vs Corea del Sur EN VIVO en el Mundial 2026

A continuación, revisa la guía de canales autorizados en los principales mercados de la región:

En México: Canal 5, Las Estrellas, TUDN, Azteca 7, Azteca Deportes y la plataforma ViX Premium.

En Perú: DSports, DGO, América TV, América TVGO, Disney+ y Paramount+.

En Colombia: Caracol TV, RCN Televisión, DSports, DGO, Disney+, Caracol Play y Paramount+.

En Argentina: Telefe, DirecTV Sports, DGO, Disney+, Paramount+ y la plataforma Mi Telefe.

En Chile: Chilevisión y Canal 13.

En Estados Unidos: FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock y FOX One, según el idioma y la plataforma elegida

Alineaciones posibles de México vs Corea del Sur en el Mundial 2026:

México: Raúl Rangel; Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Álvaro Fidalgo, Erik Lira, Gilberto Mora; Roberto Alvarado, Raúl Jiménez, Julian Quiñones.

Raúl Rangel; Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Álvaro Fidalgo, Erik Lira, Gilberto Mora; Roberto Alvarado, Raúl Jiménez, Julian Quiñones. Corea del Sur: Kim Seung-gyu; Seol Young-woo, Kim Minjae, Cho Yu-Min, Lee Tae-seok; Paik Seung-ho, Hwang In-beom; Lee Kangin, Lee Jae-sung, Son Heungmin; Oh Hyeon-gyu.

Horario, canal TV y dónde ver México vs Corea del Sur EN VIVO por el Mundial 2026