México y Ecuador se enfrentarán este martes 30 de junio por los 16avos de final del Mundial 2026. El partido se jugará en el Estadio Azteca en Ciudad de México. La ‘Tri’ avanzó como uno de los mejores terceros del torneo tras la disputa de la última jornada de la fase de grupos, en la que firmó una campaña perfecta con tres victorias, nueve puntos y sin recibir goles. El conjunto sudamericano venció 2-0 a Sudáfrica en su debut, superó 1-0 a Corea del Sur y cerró su participación con un contundente 3-0 frente a Chequia. Por su parte, Ecuador también logró su clasificación como uno de los mejores terceros luego de caer ante Costa de Marfil, igualar con Curazao y vencer 2-1 a Alemania en la última fecha. Ambas selecciones buscarán sumar puntos y llevarse la victoria para lograr su pase a octavos de la Copa del Mundo. Revisa los detalles del partido en las siguientes líneas.

¿Cuándo y dónde juegan México vs Ecuador EN VIVO por el Mundial 2026?

El partido entre México y Ecuador se jugará este martes 30 de junio en el Estadio Azteca (Ciudad de México). El recinto tiene una capacidad para 87,523 espectadores.

Horario del México vs Ecuador EN VIVO por el Mundial 2026

El encuentro entre México vs Ecuador está programado para las 20:00 p.m. horas en Perú . A continuación, te detallamos los horarios en distintos países para que no te pierdas este emocionante partido.

Países Horario Perú, Colombia, Ecuador 8:00 p.m. Chile, Bolivia, Venezuela 9:00 p.m. Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, México 10:00 p.m.

¿Dónde ver México vs Ecuador EN VIVO en Perú por TV y streaming?

El partido entre México vs Ecuador se podrá ver desde Perú EN VIVO a través de DSports, DGO, América TV, América TVGO, Disney+ y Paramount+.

Canales de TV del México vs Ecuador EN VIVO en el Mundial 2026

A continuación, revisa la guía de canales autorizados en los principales mercados de la región:

En México: Canal 5, Las Estrellas, TUDN, Azteca 7, Azteca Deportes y la plataforma ViX Premium.

En Perú: DSports, DGO, América TV, América TVGO, Disney+ y Paramount+.

En Colombia: Caracol TV, RCN Televisión, DSports, DGO, Disney+, Caracol Play y Paramount+.

En Argentina: Telefe, DirecTV Sports, DGO, Disney+, Paramount+ y la plataforma Mi Telefe.

En Chile: Chilevisión y Canal 13.

En Estados Unidos: FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock y FOX One, según el idioma y la plataforma elegida

Horario, canal TV y dónde ver México vs Ecuador EN VIVO por el Mundial 2026