Atlético Mineiro recibe a Montevideo City Torque este miércoles 21 de octubre por el partido de vuelta de la semifinal de la Copa Sudamericana 2026 en el Estadio Centenario.
Montevideo City Torque buscará este miércoles una épica en el encuentro que disputará ante Atlético Mineiro en los últimos 90 minutos de una serie de semifinales que tiene a los brasileños ganando por 3-0 y con un pie en la final.
¿Qué canales pasan el partido de Montevideo City Torque vs. Atlético Mineiro HOY por TV ONLINE? ESPN y DIRECTV Sports transmiten el partido de Atlético Mineiro vs. Montevideo City Torque por cable, mientras que Disney+ Premium lo pasan a través de streaming.
¿Qué canal transmite Montevideo City Torque vs. Atlético Mineiro EN VIVO por TV y Streamig Online?
Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Montevideo City Torque vs. Atlético Mineiro EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este miércoles 21 de octubre del 2026 desde el Estadio Centenario.
Para Argentina, el partido de Montevideo City Torque vs. Atlético Mineiro será transmitido a través de DIRECTV Sports, DGO, ESPN, Disney Plus por cable y streaming.
El partido de Montevideo City Torque vs. Atlético Mineiro será televisado por Dsports, DGO, ESPN y Disney Plus para Perú, Colombia, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile y Venezuela.
Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de beIN SPORTS, fuboTV y beIN SPORTS CONNECT.
¿A qué hora juega Montevideo City Torque vs. Atlético Mineiro por Copa Sudamericana 2026?
- Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil / Chile: 19:00 horas.
- Bolivia / Venezuela: 18:00 horas.
- Colombia / Perú / Ecuador: 17:00 horas.
- México: 16:00 horas.
- Estados Unidos (ET): 18:00 horas.
- España: 00:00 horas del jueves.
¿Qué canal TV transmite Montevideo City Torque vs. Atlético Mineiro Torque EN VIVO por Copa Sudamericana 2026?
|País
|Horarios
|Canal TV y Streaming
|Perú
|5:00 PM
|DIRECTV Sports, DGO, ESPN, Disney Plus
|Estados Unidos
|6:00 PM
|beIN SPORTS, fuboTV y beIN SPORTS CONNECT
|Argentina
|7:00 PM
|DIRECTV Sports, DGO, ESPN, Disney Plus
|Ecuador
|5:00 PM
|DIRECTV Sports, DGO, ESPN, Disney Plus
|Colombia
|5:00 PM
|DIRECTV Sports, DGO, ESPN, Disney Plus
|Chile
|7:00 PM
|DIRECTV Sports, DGO, ESPN, Disney Plus
|Venezuela
|6:00 PM
|DIRECTV Sports, DGO, ESPN, Disney Plus
|Bolivia
|6:00 PM
|DIRECTV Sports, DGO, ESPN, Disney Plus
|Uruguay
|7:00 PM
|DIRECTV Sports, DGO, ESPN, Disney Plus
|Paraguay
|7:00 PM
|DIRECTV Sports, DGO, ESPN, Disney Plus
Horario, TV y dónde ver en vivo el Montevideo City Torque vs. Atlético Mineiro por Copa Sudamericana 2026
- Fecha: Miércoles 21 de octubre del 2026.
- Partido: Montevideo City Torque vs. Atlético Mineiro.
- Hora: 16:00 (MEX); 18:00 ET (USA); 17:00 (PER/COL/ECU); 19:00 (ARG/URU/PAR).
- Canales TV: DIRECTV Sports y ESPN.
- Streaming: DGO y Disney Plus.
- Estadio: Centenario.
¿En qué canal transmiten Montevideo City Torque vs. Atlético Mineiro hoy por Copa Sudamericana 2026 en Perú?
En Perú, el partido Montevideo City Torque vs. Atlético Mineiro por la semifinal de la Copa Sudamericana se transmitirá EN VIVO por DIRECTV Sports y ESPN, señal que posee los derechos de la Copa Sudamericana, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO y Disney Plus.
- DIRECTV Sports
- DGO
- ESPN
- Disney Plus
¿En qué canal transmiten Montevideo City Torque vs. Atlético Mineiro hoy por Copa Sudamericana 2026 en Argentina?
En Argentina, el partido Montevideo City Torque vs. Atlético Mineiro por la semifinal de la Copa Sudamericana se transmitirá EN VIVO por DIRECTV Sports y ESPN, señal que posee los derechos de la Copa Sudamericana, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO y Disney Plus.
- DIRECTV Sports
- DGO
- ESPN
- Disney Plus