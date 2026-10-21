Motagua y Alajuelense se enfrentan este jueves 22 de octubre en el Estadio Nacional Chelato Ucles por la semifinal-ida de la Copa Centroamericana Concacaf.

Dirigido por el español Javier López, Motagua, de buen rendimiento, llegó a las semifinales en condición de invicto, tras eliminar al Alianza salvadoreño en cuartos de final de una Copa Centroamericana que se disputará en 2027.

Alajuelense, con Bryan Ruiz en el banquillo, llegó a semifinales tras eliminar al Marathón hondureño en una fase en la que convirtió doce goles y recibió seis.

¿Dónde ver el partido de Motagua vs. Alajuelense HOY por TV ONLINE? ESPN transmite el partido de Motagua vs. Alajuelense por TV Cable, mientras que Disney+ Premium lo pasa por streaming.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido de Motagua vs. Alajuelense el jueves 22 de octubre por la ida de la semifinal de la Copa Centroamericana Concacaf 2026.

¿Qué canal transmite Motagua vs. Alajuelense EN VIVO por TV y Streamig Online?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido de Motagua vs. Alajuelense EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este jueves 22 de octubre del 2026 desde el Estadio Nacional Chelato Uclés.

Para Costa Rica y Honduras, el partido de Motagua vs. Alajuelense será transmitido a través de Disney+ Premium por TV cable y streaming.

El partido de Motagua vs. Alajuelense será televisado por Youtube para Perú, Colombia, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile y Venezuela. Por otro lado, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de Paramount+.

Finalmente, en México la transmisión va a través de FOX y FOX One por cable y streaming.

¿A qué hora juega Motagua vs. Alajuelense por Copa Centroamericana Concacaf 2026?

Argentina / Chile / Paraguay / Uruguay / Brasil: 22:00 horas.

Bolivia / Venezuela: 21:00 horas.

Colombia / Perú / Ecuador: 20:00 horas.

Honduras / Costa Rica: 19:00 horas.

Estados Unidos (ET): 21:00 horas.

España: 3:00 horas.

Horario, TV y dónde ver en vivo el Motagua vs. Alajuelense por Copa Centroamericana Concacaf 2026

Fecha: Jueves 22 de octubre del 2026.

Jueves 22 de octubre del 2026. Partido: Motagua vs. Alajuelense.

Motagua vs. Alajuelense. Hora: 19:00 (MEX); 21:00 ET (USA); 20:00 (PER/COL/ECU); 22:00 (ARG/URU/PAR).

19:00 (MEX); 21:00 ET (USA); 20:00 (PER/COL/ECU); 22:00 (ARG/URU/PAR). Canales TV: FOX Sports.

FOX Sports. Streaming: Disney Plus.

Disney Plus. Estadio: Nacional Chelato Ucles.

¿Dónde ver Motagua vs. Alajuelense HOY por Copa Centroamericana Concacaf 2026 en Honduras?

En Honduras, el partido de Motagua vs. Alajuelense por la Copa Centroamericana Concacaf se transmitirá EN VIVO por ESPN, señal que posee los derechos de la Copa Centroamericana Concacaf, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+Premium.

ESPN

Disney+ Premium

¿Dónde ver Motagua vs. Alajuelense HOY por Copa Centroamericana Concacaf 2026 en Costa Rica?

En Costa Rica, el partido de Motagua vs. Alajuelense por la Copa Centroamericana Concacaf se transmitirá EN VIVO por ESPN, señal que posee los derechos de la Copa Centroamericana Concacaf, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+Premium.

ESPN

Disney+ Premium

¿Dónde ver Motagua vs. Alajuelense HOY por Copa Centroamericana Concacaf 2026 en México?

En México, el partido de Motagua vs. Alajuelense por la Copa Centroamericana Concacaf se transmitirá EN VIVO por FOX, señal que posee los derechos de la Copa Centroamericana Concacaf, y también se podrá ver vía streaming a través de FOX One.

FOX One

FOX

¿Dónde ver Motagua vs. Alajuelense HOY por Copa Centroamericana Concacaf 2026 en Nicaragua?

En Nicaragua, el partido de Motagua vs. Alajuelense por la Copa Centroamericana Concacaf se transmitirá EN VIVO por ESPN, señal que posee los derechos de la Copa Centroamericana Concacaf, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+Premium.

ESPN

Disney+ Premium

¿Dónde ver Motagua vs. Alajuelense HOY por Copa Centroamericana Concacaf 2026 en Puerto Rico?

En Puerto Rico, el partido de Motagua vs. Alajuelense por la Copa Centroamericana Concacaf se transmitirá EN VIVO por ESPN, señal que posee los derechos de la Copa Centroamericana Concacaf, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+Premium.

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Disney+ Premium

¿Dónde ver Motagua vs. Alajuelense HOY por Copa Centroamericana Concacaf 2026 en El Salvador?

En El Salvador, el partido de Motagua vs. Alajuelense por la Copa Centroamericana Concacaf se transmitirá EN VIVO por ESPN, señal que posee los derechos de la Copa Centroamericana Concacaf, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+Premium.

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¿Dónde ver Motagua vs. Alajuelense HOY por Copa Centroamericana Concacaf 2026 en Panamá?

En Panamá, el partido de Motagua vs. Alajuelense por la Copa Centroamericana Concacaf se transmitirá EN VIVO por ESPN, señal que posee los derechos de la Copa Centroamericana Concacaf, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+Premium.

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¿Dónde ver Motagua vs. Alajuelense HOY por Copa Centroamericana Concacaf 2026 en Guatemala?

En Guatemala, el partido de Motagua vs. Alajuelense por la Copa Centroamericana Concacaf se transmitirá EN VIVO por ESPN, señal que posee los derechos de la Copa Centroamericana Concacaf, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+Premium.

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¿Dónde ver Motagua vs. Alajuelense HOY por Copa Centroamericana Concacaf 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Motagua vs. Alajuelense por la Copa Centroamericana Concacaf se transmitirá EN VIVO por CBS Sports Golazo, señal que posee los derechos de la Copa Centroamericana Concacaf, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount+.