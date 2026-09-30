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Nicaragua y Costa Rica se enfrentan este jueves 1 de octubre en el estadio Nacional de Nicaragua por la tercera jornada de la Liga de Naciones Concacaf. Sin puntos tras las dos primeras fechas, Nicaragua y Costa Rica saldrán al campo a todo o nada en un duelo que promete ser de alta tensión debido a que un tropiezo u otra combinación de resultados sellaría el descenso anticipado para una de las dos selecciones centroamericanas a la Liga B ¿Dó.nde ver el partido de Nicaragua vs. Costa Rica HOY por TV ONLINE?
¿Qué canal transmite Nicaragua vs. Costa Rica EN VIVO por TV y Streamig Online?
Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido de Nicaragua vs. Costa Rica EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este jueves 1 de octubre del 2026 desde el Estadio Nacional de Nicaragua.
Para Nicaragua y Costa Rica, el partido será transmitido a través de NicaSports y FOX Costa Rica por TV cable y streaming.
Por otro lado, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de FOX Sports 2, ViX, fuboTV.
¿A qué hora juega Nicaragua vs. Costa Rica por Liga de Naciones Concacaf?
- Argentina / Paraguay / Chile / Uruguay / Brasil: 23:00 horas.
- Bolivia / Venezuela: 22:00 horas.
- Colombia / Perú / Ecuador: 21:00 horas.
- Honduras / Costa Rica: 20:00 horas.
- Estados Unidos (ET): 22:00 horas.
- España: 4:00 horas.
Horario, TV y dónde ver en vivo el Nicaragua vs. Costa Rica por Liga de Naciones Concacaf
- Fecha: Jueves 1 de octubre del 2026
- Partido: Nicaragua vs. Costa Rica
- Hora: 20:00 (MEX); 22:00 ET (USA); 21:00 (PER/COL/ECU); 23:00 (ARG/URU/PAR)
- Canales TV: NicaSports y FOX
- Estadio: Estadio Nacional de Nicaragua
¿Dónde ver Nicaragua vs. Costa Rica HOY por Liga de Naciones Concacaf en Nicaragua?
En Nicaragua, el partido de Nicaragua vs. Costa Rica por la Liga de Naciones Concacaf se transmitirá EN VIVO por NicaSports, señal que posee los derechos del partido.
- NicaSports
¿Dónde ver Nicaragua vs. Costa Rica HOY por Liga de Naciones Concacaf en Costa Rica?
En Costa Rica, el partido de Nicaragua vs. Costa Rica por la Liga de Naciones Concacaf se transmitirá EN VIVO por FOX Costa Rica, señal que posee los derechos del duelo.
- FOX Costa Rica