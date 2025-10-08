Nicaragua y Hait í se verán las caras en el estadio Nacional por la tercera jornada del Grupo C de las Eliminatorias Concacaf , este jueves 9 de octubre. Los nicaragüenses están urgidos de puntos, ya que no tuvieron un buen arranque en las Eliminatorias rumbo al Mundial del 2026. Empataron a 1 ante Costa Rica en la primera fecha y en la segunda cayeron por 2-0 ante Honduras, líder del Grupo.

El partido de Nicaragua vs. Haití, que definirá prácticamente el rumbo de la selección, será transmitido por NicaSports EN VIVO y YouTube Concacaf para toda Nicaragua. La señal de NicaSports está disponible por cable en los servidores como: Telecable, Casavisión, IBW y Tigo TV.

Si deseas ver esta señal vía streaming, tienes la opción de sintonizar el canal mediante su app oficial: NicaSports TV. Disponible en iOS, Andoid y también por su web.

¿Dónde ver Nicaragua vs. Haití EN VIVO HOY?

La transmisión del partido entre Nicaragua vs. Haití EN VIVO por la fecha 3 de las Eliminatorias Concacaf será por NicaSports y YouTube Concacaf en Nicaragua. En Estados Unidos lo podrás ver por Telemundo, Universo, Amazon Prime Video y Paramount+. Es importante resaltar, que la cuenta oficial de la Concacaf, transmite el juego por YouTube GRATIS para todo el continente.

Canal TV para ver Nicaragua vs. Haití, en Nicaragua

En Nicaragua, la transmisión del partido entre Nicaragua vs. Haití por la jornada 3 del Grupo C de las Eliminatorias Concacaf lo pasa NicaSports y YouTube Concacaf.

¿Cómo ver Nicaragua vs. Haití ONLINE, en Perú?

En Perú, la transmisión del partido entre Nicaragua vs. Haití por la jornada 3 del Grupo C de las Eliminatorias Concacaf lo pasa YouTube Concacaf, gratis online.

¿Qué canal transmite, Nicaragua vs. Haití EN VIVO, en Costa Rica?

En Costa Rica, la transmisión del partido entre Nicaragua vs. Haití por la jornada 3 del Grupo C de las Eliminatorias Concacaf lo pasa YouTube Concacaf, gratis online.

¿En qué canal ver, Nicaragua vs. Haití EN VIVO, en Honduras?

En Honduras, la transmisión del partido entre Nicaragua vs. Haití por la jornada 3 del Grupo C de las Eliminatorias Concacaf lo pasa YouTube Concacaf, gratis online.

¿Por qué canal ver, Nicaragua vs. Haití EN VIVO, en Estados Unidos?

En Estados Unidos, la transmisión del partido entre Nicaragua vs. Haití por la jornada 3 del Grupo C de las Eliminatorias Concacaf lo pasa Telemundo, Universo, Amazon Prime Video y Paramount+.

¿Quién transmite, Nicaragua vs. Haití EN VIVO, en México?

En México, la transmisión del partido entre Nicaragua vs. Haití por la jornada 3 del Grupo C de las Eliminatorias Concacaf lo pasa TUDN.

¿A qué hora juega Nicaragua vs. Haití HOY?

El partido de Nicaragua vs. Haití por la fecha 3 de las Eliminatorias Concacaf, se jugará este jueves 9 de octubre del 2025 a las 6:00 p.m. (hora de Nicaragua) en el estadio Nacional.

Posible alineaciones de Nicaragua vs. Haití

Alineación de Nicaragua : Miguel Rodríguez; Josué Quijano, Henry Niño, Enmanuel Gómez, Justin Cano; Marlon López, Jacob Montes; Byron Bonilla, Juan Barrera, Junior Arteaga; Ariagner Smith.

: Miguel Rodríguez; Josué Quijano, Henry Niño, Enmanuel Gómez, Justin Cano; Marlon López, Jacob Montes; Byron Bonilla, Juan Barrera, Junior Arteaga; Ariagner Smith. Alineación de Haití : Johnny Placide; Carlens Arcus, Ricardo Adé, Jean-Kévin Duverne, Hannes Delcroix; Danley Jean Jacques, Leverton Pierre; Don Deedson Louicius, Jean Ricner Bellegarde, Derrick Etienne Jr.; Frantzdy Pierrot.