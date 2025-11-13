¿Dónde ver Nicaragua vs. Honduras EN VIVO? Ambas selecciones se verán las caras por la fecha 5 del Grupo I de las Eliminatorias Concacaf 2026.
La selección local ya no tiene posibilidades de clasificar al Mundial 2026, no obstante planea arrebatarle puntos a Honduras, la actual líder del grupo.
Para que puedas ver el partido entre Nicaragua vs. Honduras, te vamos a mostrar a continuación, qué señales debes de televisar en Sudamérica, España, México y Estados Unidos, para que no te pierdas de ni un solo detalle.
¿Dónde ver Nicaragua vs. Honduras EN VIVO GRATIS?
El partido de Nicaragua vs. Honduras por la fecha 5 del Grupo I de las Eliminatorias Concacaf 2026 será transmitido por el canal de Tigo Sports y Deportes TVC en Honduras, mientras que en Nicaragua lo pasa NicaSports. A continuación, te mostramos cómo ver mencionadas señales en directo.
¿Qué canales transmiten Nicaragua vs. Honduras HOY EN VIVO?
- En Argentina lo pasa: YouTube Concacaf GO
- En Paraguay lo pasa: YouTube Concacaf GO
- En Uruguay lo pasa: YouTube Concacaf GO
- En Chile lo pasa: YouTube Concacaf GO
- En Ecuador lo pasa: YouTube Concacaf GO
- En Venezuela lo pasa: YouTube Concacaf GO
- En Perú lo pasa: YouTube Concacaf GO
- En Brasil lo pasa: YouTube Concacaf GO
- En Colombia lo pasa: YouTube Concacaf GO
- En Bolivia lo pasa: YouTube Concacaf GO
- En México lo pasa: YouTube Concacaf GO
- En España lo pasa: YouTube Concacaf GO
- En Estados Unidos lo pasa: Paramount+, UNIVERSO
- En Nicaragua lo pasa: NicaSports
- En Honduras lo pasa: Tigo Sports y Deportes TVC
