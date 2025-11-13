¿Dónde ver Nicaragua vs. Honduras EN VIVO? Ambas selecciones se verán las caras por la fecha 5 del Grupo I de las Eliminatorias Concacaf 2026.

La selección local ya no tiene posibilidades de clasificar al Mundial 2026, no obstante planea arrebatarle puntos a Honduras, la actual líder del grupo.

Para que puedas ver el partido entre Nicaragua vs. Honduras, te vamos a mostrar a continuación, qué señales debes de televisar en Sudamérica, España, México y Estados Unidos, para que no te pierdas de ni un solo detalle.

¿Dónde ver Nicaragua vs. Honduras EN VIVO GRATIS?

El partido de Nicaragua vs. Honduras por la fecha 5 del Grupo I de las Eliminatorias Concacaf 2026 será transmitido por el canal de Tigo Sports y Deportes TVC en Honduras, mientras que en Nicaragua lo pasa NicaSports. A continuación, te mostramos cómo ver mencionadas señales en directo.

¿Qué canales transmiten Nicaragua vs. Honduras HOY EN VIVO?

En Argentina lo pasa: YouTube Concacaf GO

En Paraguay lo pasa: YouTube Concacaf GO

En Uruguay lo pasa: YouTube Concacaf GO

En Chile lo pasa: YouTube Concacaf GO

En Ecuador lo pasa: YouTube Concacaf GO

En Venezuela lo pasa: YouTube Concacaf GO

En Perú lo pasa: YouTube Concacaf GO

En Brasil lo pasa: YouTube Concacaf GO

En Colombia lo pasa: YouTube Concacaf GO

En Bolivia lo pasa: YouTube Concacaf GO

En México lo pasa: YouTube Concacaf GO

En España lo pasa: YouTube Concacaf GO

En Estados Unidos lo pasa: Paramount+, UNIVERSO

En Nicaragua lo pasa: NicaSports

En Honduras lo pasa: Tigo Sports y Deportes TVC

¿Cómo ver partido Nicaragua vs. Honduras en Honduras?

El partido de Nicaragua vs. Honduras por la fecha 5 del Grupo I de las Eliminatorias Concacaf 2026 será transmitido en Honduras por Tigo Sports y Deportes TVC.

¿En dónde mirar partido Nicaragua vs. Honduras EN DIRECTO, en Nicaragua?

El partido de Nicaragua vs. Honduras por la fecha 5 del Grupo I de las Eliminatorias Concacaf 2026 será transmitido en Nicaragua por NicaSports.

¿En qué canales ver partido Honduras vs. Nicaragua en México?

El partido de Nicaragua vs. Honduras por la fecha 5 del Grupo I de las Eliminatorias Concacaf 2026 será transmitido en México por YouTube Concacaf GO.

¿Cómo ver partido Panamá vs. Guatemala en Estados Unidos?

El partido de Nicaragua vs. Honduras por la fecha 5 del Grupo I de las Eliminatorias Concacaf 2026 será transmitido en Estados Unidos por Paramount+ y UNIVERSO.