Repasa qué canales transmiten en vivo el partido de Nicaragua vs. Honduras por la fecha 5 del Grupo O de las Eliminatorias Concacaf 2026.
Redacción EC
Redacción EC

¿Dónde ver vs. EN VIVO? Ambas selecciones se verán las caras por la fecha 5 del Grupo I de las Eliminatorias Concacaf 2026.

La selección local ya no tiene posibilidades de clasificar al Mundial 2026, no obstante planea arrebatarle puntos a Honduras, la actual líder del grupo.

Para que puedas ver el partido entre Nicaragua vs. Honduras, te vamos a mostrar a continuación, qué señales debes de televisar en Sudamérica, España, México y Estados Unidos, para que no te pierdas de ni un solo detalle.

¿Dónde ver Nicaragua vs. Honduras EN VIVO GRATIS?

El partido de Nicaragua vs. Honduras por la fecha 5 del Grupo I de las Eliminatorias Concacaf 2026 será transmitido por el canal de Tigo Sports y Deportes TVC en Honduras, mientras que en Nicaragua lo pasa NicaSports. A continuación, te mostramos cómo ver mencionadas señales en directo.

¿Qué canales transmiten Nicaragua vs. Honduras HOY EN VIVO?

  • En Argentina lo pasa: YouTube Concacaf GO
  • En Paraguay lo pasa: YouTube Concacaf GO
  • En Uruguay lo pasa: YouTube Concacaf GO
  • En Chile lo pasa: YouTube Concacaf GO
  • En Ecuador lo pasa: YouTube Concacaf GO
  • En Venezuela lo pasa: YouTube Concacaf GO
  • En Perú lo pasa: YouTube Concacaf GO
  • En Brasil lo pasa: YouTube Concacaf GO
  • En Colombia lo pasa: YouTube Concacaf GO
  • En Bolivia lo pasa: YouTube Concacaf GO
  • En México lo pasa: YouTube Concacaf GO
  • En España lo pasa: YouTube Concacaf GO
  • En Estados Unidos lo pasa: Paramount+, UNIVERSO
  • En Nicaragua lo pasa: NicaSports
  • En Honduras lo pasa: Tigo Sports y Deportes TVC

¿Cómo ver partido Nicaragua vs. Honduras en Honduras?

El partido de Nicaragua vs. Honduras por la fecha 5 del Grupo I de las Eliminatorias Concacaf 2026 será transmitido en Honduras por Tigo Sports y Deportes TVC.

¿En dónde mirar partido Nicaragua vs. Honduras EN DIRECTO, en Nicaragua?

El partido de Nicaragua vs. Honduras por la fecha 5 del Grupo I de las Eliminatorias Concacaf 2026 será transmitido en Nicaragua por NicaSports.

¿En qué canales ver partido Honduras vs. Nicaragua en México?

El partido de Nicaragua vs. Honduras por la fecha 5 del Grupo I de las Eliminatorias Concacaf 2026 será transmitido en México por YouTube Concacaf GO.

¿Cómo ver partido Panamá vs. Guatemala en Estados Unidos?

El partido de Nicaragua vs. Honduras por la fecha 5 del Grupo I de las Eliminatorias Concacaf 2026 será transmitido en Estados Unidos por Paramount+ y UNIVERSO.

