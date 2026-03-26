Nicaragua se enfrenta a Rusia este viernes 27 de marzo del 2026 en el estadio Krasnodar Arena por fecha FIFA. Los ‘Pinoleros’ luego de quedar fuera de la clasificación a la Copa del Mundo, comienza un nuevo proceso rumbo a la siguiente Copa Mundial de la FIFA. A continuación, revisa a qué hora es el partido y en qué canales lo transmiten.

¿Dónde ver Nicaragua vs Rusia por amistoso FIFA?

El partido de Nicaragua vs Rusia será transmitido a través de NicaSports para toda Nicaragua por amistoso FIFA. Conoce cómo ver NicaSports EN VIVO.

Cómo ver NicaSports en vivo en Nicaragua: canal, cable y online

Ver NicaSports en vivo en Nicaragua es una de las mejores opciones para seguir eventos deportivos locales e internacionales en directo.

En señal abierta, NicaSports en vivo Nicaragua está disponible en algunas regiones del país a través de la red de Canal 6, dependiendo de la cobertura.

Si tienes TV paga, puedes ver NicaSports en cable Nicaragua mediante operadores como Claro TV y Tigo, que incluyen el canal dentro de su parrilla deportiva.

También existe la opción de ver NicaSports online Nicaragua a través de plataformas digitales y transmisiones en vivo, ideales para seguir partidos desde celular o computadora.

Si estás fuera del país, algunos contenidos pueden tener restricciones, por lo que para ver NicaSports en vivo gratis podrías necesitar acceso con IP de Nicaragua.

Revisa qué canales transmiten el partido de Nicaragua vs Rusia y los horarios para ver amistoso FIFA en el estadio Krasnodar Arena este viernes 27 de marzo. / ORLANDO SIERRA

¿A qué hora juega Nicaragua vs Rusia HOY por amistoso FIFA?

El partido de Nicaragua vs Rusia por amistoso FIFA empieza a las 10:30 AM de Nicaragua este viernes 27 de marzo del 2026.

Hora en México, Guatemala, Honduras, Costa Rica : 10:30 AM

: 10:30 AM Hora en Perú, Colombia y Ecuador: 11:30 AM

11:30 AM Hora en Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 12:30 PM

12:30 PM Hora en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 1:30 PM

1:30 PM Hora en España: 5:30 PM

¿Qué canal transmite Nicaragua vs Rusia EN VIVO por amistoso FIFA?

País Horarios Canal TV Streaming Nicaragua 10:30 AM NicaSports NicaSports

Horario, TV y dónde ver Nicaragua vs Rusia EN VIVO por amistoso FIFA

Fecha : Viernes 27 de marzo del 2026

: Viernes 27 de marzo del 2026 Partido : Nicaragua vs Rusia

: Nicaragua vs Rusia Horario : 10:30 AM hora de Nicaragua

: 10:30 AM hora de Nicaragua Canal : NicaSports

: NicaSports Estadio: Krasnodar Arena

¿En qué canal ver, Nicaragua vs Rusia en Nicaragua por amistoso FIFA?

En Nicaragua, el partido de Nicaragua vs Rusia será transmitido a través de NicaSports por amistoso FIFA.

Alineaciones de Nicaragua vs Rusia

Nicaragua : Alyer López; Josué Quijano, Justing Cano, Christian Reyes, Óscar Acevedo; Jason Coronel, Marlon López; Juan Barrera, Jacob Montes, Byron Bonilla; y Jonathan Moncada.

: Alyer López; Josué Quijano, Justing Cano, Christian Reyes, Óscar Acevedo; Jason Coronel, Marlon López; Juan Barrera, Jacob Montes, Byron Bonilla; y Jonathan Moncada. Rusia: Matvei Safonov; Ilya Vakhaniya, Viktor Melekhin, Ruslan Litvinov, Aleksandr Silyanov; Ivan Oblyakov, Nail Umyarov, Danil Prutsev; Maksim Glushenkov, Nikolay Komlichenko y Aleksandr Golovin.