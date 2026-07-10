Inglaterra y Noruega se enfrentarán este sábado 11 de julio por los cuartos de final del Mundial 2026. El partido se jugará en el Estadio Miami. Ambas selecciones llegan a este duelo con la confianza en alto tras superar con autoridad los octavos de final. Noruega selló su clasificación luego de imponerse por 2-0 a Brasil gracias a un doblete de Erling Haaland, mientras que Inglaterra dejó en el camino a uno de los anfitriones del torneo al derrotar 3-2 a México, con goles de Jude Bellingham y Harry Kane. Consulta la previa, el horario, el canal de emisión y más detalles del torneo internacional.

¿Cuándo y dónde juegan Noruega vs Inglaterra EN VIVO por cuartos del Mundial 2026?

El partido entre Inglaterra y Noruega se jugará este sábado 11 de julio en el Estadio Miami. El recinto tiene capacidad para 65 326 espectadores.

Horario del Noruega vs Inglaterra EN VIVO por cuartos del Mundial 2026

El encuentro entre Inglaterra y Noruega está programado para las 4:00 p.m. (16:00 horas en Perú) . A continuación, te detallamos los horarios en distintos países para que no te pierdas este emocionante partido.

Países Horario Perú, Colombia, Ecuador 4:00 p.m. Chile, Bolivia, Venezuela 5:00 p.m. Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, México 6:00 p.m.

¿Dónde ver Noruega vs Inglaterra EN VIVO en Perú por TV y streaming?

El partido entre Noruega vs Inglaterra se podrá ver desde Perú EN VIVO a través de DSports, DGO, América TV, América TVGO, Disney+ y Paramount+.

Canales de TV del Noruega vs Inglaterra EN VIVO por cuartos del Mundial 2026

A continuación, revisa la guía de canales autorizados en los principales mercados de la región:

En México: Canal 5, Las Estrellas, TUDN, Azteca 7, Azteca Deportes y la plataforma ViX Premium.

En Perú: DSports, DGO, América TV, América TVGO, Disney+ y Paramount+.

En Colombia: Caracol TV, RCN Televisión, DSports, DGO, Disney+, Caracol Play y Paramount+.

En Argentina: Telefe, DirecTV Sports, DGO, Disney+, Paramount+ y la plataforma Mi Telefe.

En Chile: Chilevisión y Canal 13.

En Estados Unidos: FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock y FOX One, según el idioma y la plataforma elegida

Horario, canal TV y dónde ver Noruega vs Inglaterra EN VIVO por el Mundial 2026