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Resumen

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Dónde ver Noruega vs Inglaterra EN VIVO por cuartos de final del Mundial 2026: hora, canal TV y previa. (Foto: DIseño EC)
Dónde ver Noruega vs Inglaterra EN VIVO por cuartos de final del Mundial 2026: hora, canal TV y previa. (Foto: DIseño EC)
Por Joao Muñoz Tineo

Inglaterra y Noruega se enfrentarán este sábado 11 de julio por los cuartos de final del Mundial 2026. El partido se jugará en el Estadio Miami. Ambas selecciones llegan a este duelo con la confianza en alto tras superar con autoridad los octavos de final. Noruega selló su clasificación luego de imponerse por 2-0 a Brasil gracias a un doblete de Erling Haaland, mientras que Inglaterra dejó en el camino a uno de los anfitriones del torneo al derrotar 3-2 a México, con goles de Jude Bellingham y Harry Kane. Consulta la previa, el horario, el canal de emisión y más detalles del torneo internacional.