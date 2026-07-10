Inglaterra y Noruega se enfrentarán este sábado 11 de julio por los cuartos de final del Mundial 2026. El partido se jugará en el Estadio Miami. Ambas selecciones llegan a este duelo con la confianza en alto tras superar con autoridad los octavos de final. Noruega selló su clasificación luego de imponerse por 2-0 a Brasil gracias a un doblete de Erling Haaland, mientras que Inglaterra dejó en el camino a uno de los anfitriones del torneo al derrotar 3-2 a México, con goles de Jude Bellingham y Harry Kane. Consulta la previa, el horario, el canal de emisión y más detalles del torneo internacional.
El partido entre Inglaterra y Noruega se jugará este sábado 11 de julio en el Estadio Miami. El recinto tiene capacidad para 65 326 espectadores.
El encuentro entre Inglaterra y Noruega está programado para las 4:00 p.m. (16:00 horas en Perú). A continuación, te detallamos los horarios en distintos países para que no te pierdas este emocionante partido.
|Países
|Horario
|Perú, Colombia, Ecuador
|4:00 p.m.
|Chile, Bolivia, Venezuela
|5:00 p.m.
|Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, México
|6:00 p.m.
El partido entre Noruega vs Inglaterra se podrá ver desde Perú EN VIVO a través de DSports, DGO, América TV, América TVGO, Disney+ y Paramount+.
A continuación, revisa la guía de canales autorizados en los principales mercados de la región:
- En México: Canal 5, Las Estrellas, TUDN, Azteca 7, Azteca Deportes y la plataforma ViX Premium.
- En Perú: DSports, DGO, América TV, América TVGO, Disney+ y Paramount+.
- En Colombia: Caracol TV, RCN Televisión, DSports, DGO, Disney+, Caracol Play y Paramount+.
- En Argentina: Telefe, DirecTV Sports, DGO, Disney+, Paramount+ y la plataforma Mi Telefe.
- En Chile: Chilevisión y Canal 13.
- En Estados Unidos: FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock y FOX One, según el idioma y la plataforma elegida
- Fecha: sábado 11 de julio de 2026
- Partido: Noruega vs Inglaterra
- Horario: 4:00 p.m. hora de Lima, Perú.
- Canal: DSports, DGO, América TV, América TVGO, Disney+ y Paramount+
- Estadio: Estadio Miami.