Olimpia y Saprissa se enfrentan este jueves 27 de agosto en el estadio Nacional Chelato Uclés por la quinta joranda del Grupo C de la Copa Centroamericana Concacaf. Aunque ambos equipos ya aseguraron su clasificación matemática a los cuartos de final, llegan empatados con 9 puntos, la misma cantidad de goles a favor (7) y la misma diferencia (+5). El ganador se quedará con el primer puesto del grupo. ¿Dónde ver el partido de Olimpia vs. Saprissa HOY por TV ONLINE? ESPN transmite el partido de Olimpia vs. Saprissa por TV Cable, mientras que Disney+ Premium lo pasa por streaming.
¿Qué canal transmite Olimpia vs. Saprissa EN VIVO por TV y Streamig Online?
Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido de Olimpia vs. Saprissa EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este jueves 27 de agosto del 2026 desde el Estadio Nacional Chelato Uclés.
Para Honduras y Costa Rica, el partido de Olimpia vs. Saprissa será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium por TV cable y streaming.
El partido de Olimpia vs. Saprissa será televisado por Disney+ Premium para Perú, Colombia, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile y Venezuela. Por otro lado, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de Paramount+ y CBS Sports Golazo.
Finalmente, en México la transmisión va a través de FOX y FOX One por cable y streaming.
¿A qué hora juega Olimpia vs. Saprissa por Copa Centroamericana Concacaf 2026?
- Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 23:30 horas.
- Chile / Bolivia / Venezuela: 22:30 horas.
- Colombia / Perú / Ecuador: 21:30 horas.
- Honduras / Costa Rica: 20:30 horas.
- Estados Unidos (ET): 22:30 horas.
- España: 4:30 horas.
Horario, TV y dónde ver en vivo el Olimpia vs. Saprissa por Copa Centroamericana Concacaf 2026
- Fecha: miércoles 26 de agosto del 2026
- Partido: América vs. Columbus Crew
- Hora: 20:45 (MEX); 22:45 ET (USA); 21:45 (PER/COL/ECU); 23:45 (ARG/URU/PAR)
- Canales TV: Nu9ve, TUDN e Imagen Televisión
- Streaming: Apple TV
- Estadio: Dignity Health Sports Park
¿Dónde ver Olimpia vs. Saprissa HOY por Copa Centroamericana Concacaf 2026 en Honduras?
En Honduras, el partido de Olimpia vs. Saprissa por la Copa Centroamericana Concacaf se transmitirá EN VIVO por ESPN, señal que posee los derechos de la Copa Centroamericana Concacaf, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+Premium.
- ESPN
- Disney+ Premium
¿Dónde ver Olimpia vs. Saprissa HOY por Copa Centroamericana Concacaf 2026 en Costa Rica?
En Costa Rica, el partido de Olimpia vs. Saprissa por la Copa Centroamericana Concacaf se transmitirá EN VIVO por ESPN, señal que posee los derechos de la Copa Centroamericana Concacaf, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+Premium.
- ESPN
- Disney+ Premium
¿Dónde ver Olimpia vs. Saprissa HOY por Copa Centroamericana Concacaf 2026 en México?
En México, el partido de Olimpia vs. Saprissa por la Copa Centroamericana Concacaf se transmitirá EN VIVO por FOX, señal que posee los derechos de la Copa Centroamericana Concacaf, y también se podrá ver vía streaming a través de FOX One.
- FOX One
- FOX
¿Dónde ver Olimpia vs. Saprissa HOY por Copa Centroamericana Concacaf 2026 en Nicaragua?
En Nicaragua, el partido de Olimpia vs. Saprissa por la Copa Centroamericana Concacaf se transmitirá EN VIVO por ESPN, señal que posee los derechos de la Copa Centroamericana Concacaf, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+Premium.
- ESPN
- Disney+ Premium
¿Dónde ver Olimpia vs. Saprissa HOY por Copa Centroamericana Concacaf 2026 en Puerto Rico?
En Puerto Rico, el partido de Olimpia vs. Saprissa por la Copa Centroamericana Concacaf se transmitirá EN VIVO por ESPN, señal que posee los derechos de la Copa Centroamericana Concacaf, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+Premium.
- ESPN
- Disney+ Premium
¿Dónde ver Olimpia vs. Saprissa HOY por Copa Centroamericana Concacaf 2026 en El Salvador?
En El Salvador, el partido de Olimpia vs. Saprissa por la Copa Centroamericana Concacaf se transmitirá EN VIVO por ESPN, señal que posee los derechos de la Copa Centroamericana Concacaf, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+Premium.
- ESPN
- Disney+ Premium
¿Dónde ver Olimpia vs. Saprissa HOY por Copa Centroamericana Concacaf 2026 en Panamá?
En Panamá, el partido de Olimpia vs. Saprissa por la Copa Centroamericana Concacaf se transmitirá EN VIVO por ESPN, señal que posee los derechos de la Copa Centroamericana Concacaf, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+Premium.
- ESPN
- Disney+ Premium
¿Dónde ver Olimpia vs. Saprissa HOY por Copa Centroamericana Concacaf 2026 en Perú?
En Perú, el partido de Olimpia vs. Saprissa por la Copa Centroamericana Concacaf se transmitirá EN VIVO por ESPN, señal que posee los derechos de la Copa Centroamericana Concacaf, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+Premium.
- ESPN
- Disney+ Premium
¿Dónde ver Olimpia vs. Saprissa HOY por Copa Centroamericana Concacaf 2026 en Argentina?
En Argentina, el partido de Olimpia vs. Saprissa por la Copa Centroamericana Concacaf se transmitirá EN VIVO por ESPN, señal que posee los derechos de la Copa Centroamericana Concacaf, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+Premium.
- ESPN
- Disney+ Premium
¿Dónde ver Olimpia vs. Saprissa HOY por Copa Centroamericana Concacaf 2026 en Colombia?
En Colombia, el partido de Olimpia vs. Saprissa por la Copa Centroamericana Concacaf se transmitirá EN VIVO por ESPN, señal que posee los derechos de la Copa Centroamericana Concacaf, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+Premium.
- ESPN
- Disney+ Premium
¿Dónde ver Olimpia vs. Saprissa HOY por Copa Centroamericana Concacaf 2026 en Guatemala?
En Guatemala, el partido de Olimpia vs. Saprissa por la Copa Centroamericana Concacaf se transmitirá EN VIVO por ESPN, señal que posee los derechos de la Copa Centroamericana Concacaf, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+Premium.
- ESPN
- Disney+ Premium
¿Dónde ver Olimpia vs. Saprissa HOY por Copa Centroamericana Concacaf 2026 en Estados Unidos?
En Estados Unidos, el partido de Olimpia vs. Saprissa por la Copa Centroamericana Concacaf se transmitirá EN VIVO por CBS Sports Golazo, señal que posee los derechos de la Copa Centroamericana Concacaf, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount+.
- CBS Sports Golazo
- Paramount+