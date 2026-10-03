Países Bajos recibe a Serbia este domingo 4 de octubre por la cuarta fecha del Grupo B de la UEFA Nations League. El encuentro se disputará desde la 1:45 p.m. (hora peruana) en el Philips Stadion y será un duelo importante para las aspiraciones de ambos equipos de avanzar a la siguiente fase del torneo. La ‘Naranja Mecánica’ llega a este partido tras igualar 2-2 con Grecia y sumar cinco puntos, mientras que el cuadro serbio ha perdido sus tres primeros partidos y no pasa un buen momento. En el duelo anterior entre ambos, los neerlandeses salieron victoriosos por 2-1. ¿Qué canales pasan Países Bajos vs. Serbia HOY por TV ONLINE? ESPN, Disney+, Sky Sports, Sky+, izzi, Fox Soccer Plus, fuboTV, ViX, Fox One y DAZN transmitirán el partido según el país.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre Países Bajos y Serbia este domingo 4 de octubre desde el Philips Stadion. (Foto: AFP)

¿A qué hora juega Países Bajos vs. Serbia HOY por Nations League?

El partido entre Países Bajos vs. Serbia empieza a la 1:45 p.m. de Perú este domingo 4 de octubre del 2026.

Hora en México: 12:45 p.m.

12:45 p.m. Hora en Perú, Colombia y Ecuador: 1:45 p.m.

1:45 p.m. Hora en Bolivia, Venezuela y Estados Unidos: 2:45 p.m.

2:45 p.m. Hora en Argentina, Brasil, Uruguay y Chile: 3:45 p.m.

3:45 p.m. Hora en España: 8:45 p.m.

8:45 p.m. Hora en Serbia: 8:45 p.m.

¿Qué canales TV transmiten Países Bajos vs. Serbia EN VIVO por Nations League?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Países Bajos vs. Serbia EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este domingo 4 de octubre.

Para Perú y el resto de Sudamérica, el partido de Países Bajos vs. Serbia por la Nations League será transmitido a través de ESPN y Disney+ por cable y streaming.

En México, la transmisión estará a cargo de Sky Sports, Sky+ e izzi. En Estados Unidos, podrás seguir el encuentro por Fox Soccer Plus, fuboTV, ViX y Fox One. Por su parte, en España, el partido será transmitido por DAZN.

¿Dónde ver Países Bajos vs. Serbia ONLINE y GRATIS por Nations League?

El partido entre Países Bajos vs. Serbia, correspondiente a la cuarta fecha del Grupo B de la UEFA Nations League, podrá seguirse online mediante las plataformas de streaming disponibles en cada territorio: Disney+ en Sudamérica, Sky+ en México, fuboTV y ViX en Estados Unidos, y DAZN en España.

Hora y canal TV para ver Países Bajos vs. Serbia EN DIRECTO por Nations League

Fecha: domingo 4 de octubre del 2026.

domingo 4 de octubre del 2026. Partido: Países Bajos vs. Serbia.

Países Bajos vs. Serbia. Horario: 1:45 p.m. hora de Perú / 8:45 p.m. hora de España.

1:45 p.m. hora de Perú / 8:45 p.m. hora de España. Canales: ESPN, Disney+, Sky Sports, Sky+, izzi, Fox Soccer Plus, fuboTV, ViX, Fox One y DAZN.

ESPN, Disney+, Sky Sports, Sky+, izzi, Fox Soccer Plus, fuboTV, ViX, Fox One y DAZN. Estadio: Philips Stadion.

Philips Stadion. Competencia: UEFA Nations League.

¿Dónde ver Países Bajos vs. Serbia EN DIRECTO por Nations League en Sudamérica?

En Perú, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Brasil, Bolivia y el resto de países de Sudamérica, el partido de Países Bajos vs. Serbia por la cuarta fecha del Grupo B de la UEFA Nations League se podrá ver EN VIVO por ESPN y Disney+.

ESPN

Disney+

¿Dónde ver Países Bajos vs. Serbia EN DIRECTO por Nations League en México?

En México, el encuentro entre Países Bajos y Serbia será transmitido EN VIVO por Sky Sports, Sky+ e izzi.

Sky Sports

Sky+

izzi

¿Dónde ver Países Bajos vs. Serbia EN DIRECTO por Nations League en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido podrá seguirse EN VIVO a través de Fox Soccer Plus, fuboTV, ViX y Fox One.

Fox Soccer Plus

fuboTV

ViX

Fox One

¿Dónde ver Países Bajos vs. Serbia EN DIRECTO por Nations League en España?

En España, el duelo entre Países Bajos y Serbia por la cuarta fecha del Grupo B de la UEFA Nations League será transmitido EN VIVO por DAZN.

DAZN