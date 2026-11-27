Palmeiras y Estudiantes se enfrentarán en el estadio Centenario por la final de la Copa Libertadores. El partido está programado para el sábado 28 de noviembre a partir de las 3:00 PM (hora peruana) y 5:00 PM (hora argentina). Ambos clubes se reencuentran desde la definición de la Libertadores que jugaron en 1968, donde los argentinos alcanzaron su primera conquista internacional. ¿Qué canales pasan el partido de Palmeiras vs. Estudiantes HOY por TV ONLINE? Telefe, FOX Sports y ESPN transmite la final de la Copa Libertadores por cable, mientras que Disney+ Premium y Mi Telefe lo pasan a través de streaming.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre Palmeiras vs. Estudiantes el sábado 28 de noviembre por la final de la Copa Libertadores en el estadio Centenario.

¿Cuándo juegan Palmeiras vs. Estudiantes por final de Copa Libertadores?

El partido de Palmeiras vs. Estudiantes se jugará este sábado 28 de noviembre del 2026 en el estadio Centenario.

¿A qué hora juega Palmeiras vs. Estudiantes HOY por final de Copa Libertadores?

El partido de Palmeiras vs. Estudiantes por la final de la Copa Libertadores se jugará a partir de las 5:00 PM (hora argentina) y 3:00 PM (hora peruana) este sábado 28 de noviembre del 2026.

¿En qué canal TV Online pasan Palmeiras vs. Estudiantes EN VIVO por final de Copa Libertadores?

El partido entre Palmeiras vs. Estudiantes por la final de la Copa Libertadores será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium para toda Sudamérica. Mientras que en Argentina, podrás ver el partido a través de Telefe y FOX Sports.

¿Dónde ver Palmeiras vs. Estudiantes ONLINE por final de Copa Libertadores?

Para que puedas ver el partido de Palmeiras vs. Estudiantes por la final de la Copa Libertadores en streaming ONLINE, tendrás que sintonizar Disney+ Premium y Mi Telefe en Argentina y Perú.

¿Dónde ver Palmeiras vs. Estudiantes EN VIVO GRATIS por final de Copa Libertadores en Perú?

En Perú, la transmisión del partido de Palmeiras vs. Estudiantes por la final de la Copa Libertadores será por ESPN y Disney+ Premium.

¿Dónde ver Palmeiras vs. Estudiantes EN VIVO GRATIS por final de Copa Libertadores en Argentina?

En Argentina, la transmisión del partido de Palmeiras vs. Estudiantes por la final de la Copa Libertadores será por Telefe, FOX Sports, Mi Telefe y Disney+ Premium.

¿Dónde ver Palmeiras vs. Estudiantes EN VIVO GRATIS por final de Copa Libertadores en Colombia?

En Colombia, la transmisión del partido de Palmeiras vs. Estudiantes por la final de la Copa Libertadores será por ESPN y Disney+ Premium.

¿Dónde ver Palmeiras vs. Estudiantes EN VIVO GRATIS por final de Copa Libertadores en Estados Unidos?

En Estados Unidos, la transmisión del partido de Palmeiras vs. Estudiantes por la final de la Copa Libertadores será por beIN Sports y fuboTV.

¿Dónde ver Palmeiras vs. Estudiantes EN VIVO GRATIS por final de Copa Libertadores en México?

En México, la transmisión del partido de Palmeiras vs. Estudiantes por la final de la Copa Libertadores será por ESPN2 y Disney+ Premium.

Apuestas del partido, Palmeiras vs. Estudiantes por final de Copa Libertadores

De acuerdo con las proyecciones de Inkabet, Palmeiras cuenta con 47 % de posibilidades de vencer a sus contrincantes. Los brasileños han derrotado a rivales difíciles en el camino de esta competencia como Fluminense, Corinthians y Universidad Católica. De la mano del experimentado entrenador Abel Ferreira, el “Verdao” ha ganado este certamen en el 2021 y llegó el año pasado a disputar la definición de la copa contra Flamengo.

En cuanto a los máximos referentes, el “Flaco” López ha marcado 24 anotaciones en este año con Palmeiras y tiene un registro de 81 conquistas en el equipo. Para este domingo, el argentino apunta a ser la llave de gol frente a los bonaerenses.

Por otro lado, Estudiantes de La Plata arriba a la final con la expectativa de coronarse en la Libertadores después de 17 años. Según las probabilidades de Inkabet, existen 21.4 % de oportunidades de que el “León” gane en los 90 minutos este sábado. Recordemos que, hace dos semanas, los argentinos se coronaron campeones de la Supercopa Argentina sobre Independiente Rivadavia.