Palmeiras vs. Fluminense EN VIVO HOY por el partido de vuelta de la semifinal de la Copa Libertadores, desde el Nubank Parque. El partido se realizará este miércoles 21 de octubre a partir de las 7:30 PM de Perú y 9:30 PM de Argentina.
A Palmeiras le basta un empate este miércoles en casa con el también brasileño Fluminense para avanzar a la final de la Libertadores por segundo año consecutivo tras haber alcanzado una importante victoria por 1-2 la semana pasada en el partido de ida por semifinales en su visita al Maracaná.
¿Qué canales pasan el partido de Palmeiras vs. Fluminense HOY por TV ONLINE? ESPN, FOX Sports y Disney+ Premium transmiten el partido de Fluminense vs. Palmeiras por televisión abierta, cable y streaming.
¿Qué canales TV transmiten Palmeiras vs. Fluminense EN VIVO por Copa Libertadores 2026?
Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Palmeiras vs. Fluminense EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este miércoles 21 de octubre del 2026.
Para Perú, el partido de Palmeiras vs. Fluminense será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium por cable y streaming.
El partido de Palmeiras vs. Fluminense será transmitido por ESPN y Disney+ Premium para Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela. Por otro lado, en Argentina también podrás ver el partido a través de FOX Sports y Disney+ Premium.
¿Dónde ver Palmeiras vs. Fluminense ONLINE y GRATIS por Copa Libertadores 2026?
El partido entre Palmeiras vs. Fluminense por partido de vuelta por la semifinal de la Copa Libertadores lo podrás ver online por streaming a través de Disney+ Premium en Latinoamérica.
¿A qué hora juega Palmeiras vs. Fluminense HOY por Copa Libertadores 2026?
El partido de vuelta entre Palmeiras vs. Fluminense empieza a las 7:30 PM de Perú y 9:30 PM de Argentina y Brasil el miércoles 21 de octubre del 2026.
- Hora en México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 6:30 PM
- Hora en Perú, Colombia y Ecuador: 7:30 PM
- Hora en Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 8:30 PM
- Hora en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 9:30 PM
- Hora en España: 2:30 AM
¿En qué canal ver partido de Palmeiras vs. Fluminense, en Perú?
En Perú, el partido de Palmeiras vs. Fluminense por el partido de vuelta de la semifinal de la Copa Libertadores se transmitirá EN VIVO por ESPN, señal que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium.
- ESPN
- Disney+ Premium
¿En qué canal ver partido de Palmeiras vs. Fluminense, en Perú?
En Perú, el partido de Palmeiras vs. Fluminense por el partido de vuelta de la semifinal de la Copa Libertadores se transmitirá EN VIVO por ESPN, señal que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium.
- ESPN
- Disney+ Premium
¿En qué canal ver partido de Palmeiras vs. Fluminense, en Argentina?
En Argentina, el partido de Palmeiras vs. Fluminense por el partido de ida de la semifinal de la Copa Libertadores se transmitirá EN VIVO por FOX Sports, señal que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium.
- FOX Sports
- Disney+ Premium