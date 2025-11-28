Palmeiras y Flamengo medirán fuerzas en la final de la Copa Libertadores, que por séptima ocasión consecutiva quedará en manos brasileñas. Lima será el palco, el 29 de noviembre, de un choque de trenes: las dos plantillas más valiosas de América, los dos contendientes al título del Brasileirão y los dos equipos más importantes de los últimos años del balompié sudamericano. La final esperada entre los favoritos a la corona tendrá aires de revancha para el Fla, al que el Verdão noqueó hace cuatro años en Montevideo (2-1) para bordear en su pecho su tercera y hasta ahora última estrella de la Copa Libertadores. A continuación, te mostramos en qué canlaes ver la final de la Copa Libertadores y dónde ver el partido por streaming online.
La final de la Copa Libertadores entre Palmerias vs Flamengo será transmitido en toda Sudamérica (con excepción de Argentina) vía ESPN y Disney+ Premium. En Argentina lo pasa FOX Sports, Telefe y Disney+. En España la transmisión para por televisión en Movistar Liga de Campeones, por streaming podrás ver el juego en Movistar+. En México y resto de Centroamérica el partido va por ESPN2 y Disney+ Premium. Por otro lado, en Brasil mira la final por Globoplay, Zapping, Claro TV+ y Disney+ Premium. Finalmente, en Estados Unidos podrás ver el encuentro por beIN, Fanatiz y fuboTV.
Canal TV para ver Palmerias vs Flamengo EN VIVO
La final de la Copa Libertadores 2025 entre Palmerias vs Flamengo será transmisitido en ESPN. En streaming lo podrás ver por Disney+ Premium en Sudamérica. Por otro lado, en Argentina, podrás ver el partido por Telefe y FOX Sports. En El Comercio también podrás seguir la transmisión del partido mediante el minuto a minuto.
¿A qué hora juega Palmerias vs Flamengo?
El partido de Palmerias vs Flamengo por la final de la Copa Libertadores 2025, será este sábado 29 de noviembre del 2025 a las 4:00 p.m. (hora de Perú) en el Estadio Monumental de Lima.
¿Dónde ver Palmerias vs Flamengo EN DIRECTO? Cable y streaming ONLINE
|País
|Horarios
|Canal TV
|Streaming
|Perú
|4:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Colombia
|4:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Ecuador
|4:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Argentina
|6:00 p.m.
|FOX Sports y Telefe
|Disney+ Premium
|Brasil
|6:00 p.m.
|Globoplay, Zapping, Claro TV+ y ESPN
|Disney+ Premium
|Paraguay
|6:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Uruguay
|6:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Chile
|6:00 p.m.
|ESPN Premium
|Disney+ Premium
|Venezuela
|7:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Bolivia
|7:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|México
|3:00 p.m.
|ESPN2
|Disney+ Premium
|Estados Unidos
|4:00 p.m.
|Fanatiz
|fuboTV
|España
|10:00 p.m.
|Movistar Liga de Campeones
|Movistar+
Horario, TV y dónde ver en vivo Palmerias vs Flamengo
- Fecha: Sábado 29 de noviembre del 2025
- Partido: Palmerias vs Flamengo
- Horario: 4:00 p.m. hora de Lima, Perú.
- Canal: ESPN | Streaming: Disney+ Premium
- Estadio: Monumental
- Torneo: Copa Libertadores
Alineaciones, Palmeiras vs Flamengo
- Palmeiras: Lomba; Khellven, Gomez, Cerqueira, Piquerez; Allan, Moreno; Pereira; ‘Flaco’ López, Anderson y Vitor Roque.
- Flamengo: Rossi; Sandro, Pereira, Danilo, Varela; Jorginho, Pulgar; De Arrascaeta, Carrascal; Araujo y Bruno Henrique.