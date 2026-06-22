Panamá vs Croacia medirán fuerzas este martes 23 de junio por la fecha 2 del Grupo L del Mundial 2026. El partido se jugará en el Estadio Toronto. La selección panameña y croata lucharán por pasar a la próxima fase del torneo internacional y hacerse con la victoria de esta fecha. En las siguientes líneas, conoce los horarios por país, los canales de transmisión y todos los detalles del esperado encuentro.

¿Cuándo y dónde juegan Panamá vs Croacia por el Mundial 2026?

El partido Panamá vs Croacia se jugará este martes 23 de junio en el estadio Toronto, con capacidad para 45 000 espectadores.

Horario del Panamá vs Croacia EN VIVO por el Mundial 2026

El encuentro entre Panamá vs Croacia está programado para las 9:00 p.m. horas en Perú . A continuación, te detallamos los horarios en distintos países para que no te pierdas este emocionante partido.

Países Horario Perú, Colombia, Ecuador 6:00 p.m. Chile, Bolivia, Venezuela 7:00 p.m. Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, México 8:00 p.m. México 7:00 p.m.

¿Dónde ver Panamá vs Croacia EN VIVO en Perú por TV y streaming?

El partido entre Panamá vs Croacia se podrá ver desde Perú EN VIVO a través de DSports, DGO, América TV, América TVGO, Disney+ y Paramount+.

Canales de TV del Panamá vs Croacia EN VIVO en el Mundial 2026

A continuación, revisa la guía de canales autorizados en los principales mercados de la región:

En México: Canal 5, Las Estrellas, TUDN, Azteca 7, Azteca Deportes y la plataforma ViX Premium.

En Perú: DSports, DGO, América TV, América TVGO, Disney+ y Paramount+.

En Colombia: Caracol TV, RCN Televisión, DSports, DGO, Disney+, Caracol Play y Paramount+.

En Argentina: Telefe, DirecTV Sports, DGO, Disney+, Paramount+ y la plataforma Mi Telefe.

En Chile: Chilevisión y Canal 13.

En Estados Unidos: FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock y FOX One, según el idioma y la plataforma elegida

Horario, canal TV y dónde ver Panamá vs Croacia EN VIVO por el Mundial 2026