Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Panamá recibe a Jamaica en el Estadio Ergilio Hato de Willemstad por los cuartos de final de la Liga de Naciones Concacaf. El partido se jugará este jueves 12 de noviembre del 2026 a partir de las 7:30 PM en horario de Panamá. Los ‘canaleros’ irán en busca de un resultado favorable en condición de visitante. Cabe mencionar que el ganador de la serie obtendrá un boleto a la Copa Oro 2027 y accederá a la Final Four del certamen. La transmisión del partido va por FOX en cable y streaming. Conoce más detalles aquí.
¿Qué canales TV transmiten Panamá vs. Curazao EN VIVO por Liga de Naciones Concacaf?
Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Panamá vs. Curazao EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este jueves 12 de noviembre.
Para Panamá, el partido de Panamá vs. Curazao será transmitido a través de FOX por cable y streaming por la Liga de Naciones Concacaf.
El partido de Panamá vs. Curazao será transmitido EN EXCLUSIVA por FOX para México, Honduras, Panamá, Costa Rica, etc. Por otro lado, en Estados Unidos podrás ver el partido a través de FOX Sports, FOX One, TUDN, ViX y fuboTV.
¿Dónde ver Panamá vs. Curazao ONLINE y GRATIS por Liga de Naciones Concacaf?
El partido entre Panamá vs. Curazao por los cuartos de final de la Liga de Naciones Concacaf lo podrás ver online por streaming a través de FOX y Concacaf GO.
¿A qué hora juega Panamá vs. Curazao HOY por Liga de Naciones Concacaf?
El partido entre Panamá vs. Curazao empieza a las 7:30 PM de Perú y Panamá, y 6:30 PM de México el jueves 12 de noviembre del 2026.
- Hora en México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 6:30 PM
- Hora en Panamá, Perú, Colombia y Ecuador: 7:30 PM
- Hora en Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 8:30 PM
- Hora en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 9:30 PM
- Hora en España: 2:30 AM
¿En qué canal ver partido de Panamá vs. Curazao, en Panamá?
En Panamá, el partido de Panamá vs. Curazao por la Liga de Naciones Concacaf se transmitirá EN VIVO por FOX, señal que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Concacaf GO.
- Concacaf GO
- FOX
¿En qué canal ver partido de Panamá vs. Curazao, en Estados Unidos?
En Estados Unidos, el partido de Panamá vs. Curazao por la Liga de Naciones Concacaf se transmitirá EN VIVO por FOX Sports, FOX One y TUDN, señal que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de fuboTV y ViX.
- fuboTV
- ViX
- FOX Sports
- TUDN
- FON One