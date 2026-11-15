Panamá recibe a Curazao en el Estadio Rommel Fernández por la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones Concacaf. El partido se jugará este domingo 15 de noviembre del 2026 a partir de las 6:00 PM en horario de Panamá.
‘Los canaleros’ afrontarán este partido con la urgencia de reencontrarse con la victoria, tras encadenar ocho encuentros sin ganar en el tiempo reglamentario, una racha que vuelve a poner a prueba al equipo dirigido por el hispano-danés Thomas Christiansen.. La transmisión del partido va por TVN y TVMAX en cable y streaming. Conoce más detalles aquí.
¿Qué canales TV transmiten Panamá vs. Curazao EN VIVO por Liga de Naciones Concacaf?
Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Panamá vs. Curazao EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este domingo 15 de noviembre.
Para Panamá, el partido de Panamá vs. Curazao será transmitido a través de TVN Panamá, TVMax 9 por cable y streaming por la Liga de Naciones Concacaf.
El partido de Panamá vs. Curazao será transmitido EN EXCLUSIVA por FOX para México, Honduras, Costa Rica, etc. Por otro lado, en Estados Unidos podrás ver el partido a través de FOX Sports 2, FOX One, TUDN, ViX y fuboTV.
¿Dónde ver Panamá vs. Curazao ONLINE y GRATIS por Liga de Naciones Concacaf?
El partido entre Panamá vs. Curazao por los cuartos de final de la Liga de Naciones Concacaf lo podrás ver online por streaming a través de TVMAX y Concacaf GO.
¿A qué hora juega Panamá vs. Curazao HOY por Liga de Naciones Concacaf?
El partido entre Panamá vs. Curazao empieza a las 6:00 PM de Perú y Panamá, y 5:00 PM de México el domingo 15 de noviembre del 2026.
- Hora en México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 5:00 PM
- Hora en Panamá, Perú, Colombia y Ecuador: 6:00 PM
- Hora en Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 7:00 PM
- Hora en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 8:00 PM
- Hora en España: 1:00 AM
¿En qué canal ver partido de Panamá vs. Curazao, en Panamá?
En Panamá, el partido de Panamá vs. Curazao por la Liga de Naciones Concacaf se transmitirá EN VIVO por TVN, señal que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Concacaf GO y TVMAX.
- Concacaf GO
- TVN
- TVMAX
¿En qué canal ver partido de Panamá vs. Curazao, en Estados Unidos?
En Estados Unidos, el partido de Panamá vs. Curazao por la Liga de Naciones Concacaf se transmitirá EN VIVO por FOX Sports, FOX One y TUDN, señal que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de fuboTV y ViX.
- fuboTV
- ViX
- FOX Sports
- TUDN
- FON One