Inglaterra y Panamá medirán fuerzas este sábado 27 de junio por la fecha 3 del Mundial 2026. El partido se jugará en el MetLife Stadium. Los ingleses afronta este compromiso con el objetivo de asegurar el primer lugar del Grupo L tras mantenerse invicta en sus dos primeras presentaciones. Enfrente tendrá a una Panamá ya eliminada de la competencia, que buscará despedirse del Mundial 2026 con una actuación destacada y sumar el primer punto de su historia en una Copa del Mundo. En las siguientes líneas, conoce los horarios por país, los canales de transmisión y todos los detalles del esperado encuentro.

¿Cuándo y dónde juegan Panamá vs. Inglaterra por el Mundial 2026?

El partido Panamá vs. Inglaterra se jugará este sábado 27 de junio en el MetLife Stadium, escenario denominado Estadio Nueva York/Nueva Jersey. El recinto cuenta con una capacidad aproximada de 82.500 espectadores.

Horario del Panamá vs. Inglaterra EN VIVO por el Mundial 2026

El encuentro entre Panamá vs. Inglaterra está programado para las 4:00 p.m. horas en Perú . A continuación, te detallamos los horarios en distintos países para que no te pierdas este emocionante partido.

Países Horario Perú, Colombia, Ecuador 4:00 p.m. Chile, Bolivia, Venezuela 5:00 p.m. Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, México 6:00 p.m.

¿Dónde ver Panamá vs. Inglaterra EN VIVO en Perú por TV y streaming?

El partido entre Panamá vs. Inglaterra se podrá ver desde Perú EN VIVO a través de DSports, DGO, América TV, América TVGO, Disney+ y Paramount+.

Canales de TV del Panamá vs. Inglaterra EN VIVO en el Mundial 2026

A continuación, revisa la guía de canales autorizados en los principales mercados de la región:

En México: Canal 5, Las Estrellas, TUDN, Azteca 7, Azteca Deportes y la plataforma ViX Premium.

En Perú: DSports, DGO, América TV, América TVGO, Disney+ y Paramount+.

En Colombia: Caracol TV, RCN Televisión, DSports, DGO, Disney+, Caracol Play y Paramount+.

En Argentina: Telefe, DirecTV Sports, DGO, Disney+, Paramount+ y la plataforma Mi Telefe.

En Chile: Chilevisión y Canal 13.

En Estados Unidos: FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock y FOX One, según el idioma y la plataforma elegida

Horario, canal TV y dónde ver Panamá vs. Inglaterra EN VIVO por el Mundial 2026