Panamá vs. México EN VIVO: este jueves 22 de enero del 2026, ambas selecciones se verán las caras en un duelo amistoso de preparación para el próximo Mundial 2026.
‘El Tri’ clasificó directamente a la Copa del Mundo por ser anfitrión y se encuentra en el Grupo A junto a Sudáfrica y Corea del Sur.
Por su lado, los ‘canaleros’ se ubican en el Grupo L con Inglaterra, Croacia y Ghana.
A continuación, revisa los canales de transmisión, horarios del partido y dónde ver por internet ONLINE.
¿Dónde ver Panamá vs. México por partido amistoso?
La transmisión del partido entre Panamá vs. México será transmitido por RPC, TUDN, Azteca Deportes, TVN Radio 96.5, TVMax, Medcom GO y ViX en todo el territorio panameño.
Mientras que en tierras mexicanas se podrá ver por Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, Azteca Deportes y ViX.
¿A qué hora juega Panamá vs. México por amistoso internacional?
- México, Panamá, Honduras, Costa Rica: 8:00 p.m.
- Perú, Colombia, Ecuador: 9:00 p.m.
- Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 10:00 p.m.
- Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 11:00 p.m.
¿Qué canal transmite Panamá vs. México?
|País
|Horarios
|Canal TV
|Streaming
|México
|8:00 p.m.
|Canal 5, TUDN, Azteca 7, Azteca Deportes
|ViX
|Panamá
|8:00 p.m.
|RPC, TUDN, Azteca Deportes
|TVN Radio 96.5, TVMax, Medcom GO y ViX
|Estados Unidos
|10:00 p.m.
|FOX Deportes, TUDN, Univision
|FOX One, TUDN App, FOX Sports App
|Costa Rica
|8:00 p.m.
|TUDN, Azteca Deportes
|ViX
|República Dominicana
|8:00 p.m.
|TUDN, Azteca Deportes
|ViX
|El Salvador
|8:00 p.m.
|TUDN, Azteca Deportes
|ViX
|Guatemala
|8:00 p.m.
|TUDN, Azteca Deportes
|ViX
|Honduras
|8:00 p.m.
|TUDN, Azteca Deportes
|ViX
|Nicaragua
|8:00 p.m.
|TUDN, Azteca Deportes
|ViX
|Puerto Rico
|8:00 p.m.
|FOX Deportes
|ViX y NAICOM
¿Cómo ver en México, Panamá vs. México por amistoso?
En México, el juego de Panamá vs. México lo pasan Canal 5, TUDN, Azteca 7, Azteca Deportes; y la opción streaming de ViX. En el resto de Centroamérica, el partido también va a través de ViX.
Horario, TV y dónde ver Panamá vs. México por amistoso
- Fecha: Jueves 22 de enero del 2026
- Partido: Panamá vs. México
- Horario: 8:00 p.m. hora de México y Panamá
- Canal: TUDN, Canal 5, Azteca Deportes y RPC
- Estadio: Estadio Rommel Fernández
Posibles alineaciones de Panamá vs. México
- México: Raúl Rangel, Richard Ledezma, Israel Reyes, Víctor Guzmán, Bryan González, Luis Romo, Erik Lira; Brian Gutiérrez, Gilberto Mora, Diego Lainez y Armando González.
- Panamá: Eddie Roberts, Javier Rivera, Richard Peralta, Omar Córdoba, Jorge Gutiérrez, Jovanni Welch, Ricardo Phillips Jr; Kahiser Lenis, Ángel Caicedo, Gustavo Herrera y Kadir Barria.
¿Dónde juega Panamá vs. México por partido amistoso?
El partido de Panamá vs. México por amistoso internacional se jugará en el Estadio Rommel Fernández, un recinto ubicado en la ciudad de Panamá y con capacidad para albergar a 23 mil espectadores.