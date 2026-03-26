Panamá se enfrenta a Sudáfrica este viernes 27 de marzo del 2026 en el estadio Moses Mabhida por fecha FIFA. Los ‘Canaleros’ cayeron en el Grupo L de la Copa Mundial de la FIFA junto a Inglaterra, Ghana y Croacia. A continuación, revisa a qué hora es el partido, en qué canales lo transmiten y dónde verlo ONLINE.
¿Dónde ver Panamá vs Sudáfrica por amistoso FIFA?
El partido de Panamá vs Sudáfrica será transmitido a través de NicaSports para toda Nicaragua por amistoso FIFA. Conoce cómo ver RPC, TVMax y Medcom GO EN VIVO.
Cómo ver RPC en vivo en Costa Rica: online y TV
Ver RPC en vivo en Costa Rica es posible principalmente a través de internet, ya que este canal panameño no está disponible en señal abierta dentro del país. Por ello, la opción más utilizada es el acceso digital.
La mejor alternativa es utilizar RPC online en vivo mediante la plataforma Medcom GO, donde puedes seguir su programación desde celular, laptop o Smart TV. Es la forma más estable de ver RPC en vivo gratis con buena calidad.
En cuanto a televisión por suscripción, no es habitual encontrar RPC en cable Costa Rica, por lo que el streaming sigue siendo la principal vía. Si estás fuera de Panamá, algunos contenidos pueden tener restricciones, por lo que para ver RPC en vivo Costa Rica sin problemas podrías necesitar una conexión con IP panameña.
Dónde ver TVMax en vivo en Costa Rica: online y canal TV
Ver TVMax en vivo en Costa Rica se puede principalmente a través de internet, ya que este canal panameño no cuenta con señal abierta dentro del país. Por ello, el acceso digital es la opción más utilizada.
La mejor alternativa es ver TVMax online en vivo mediante la plataforma Medcom GO, donde puedes seguir partidos y programación deportiva desde celular, laptop o Smart TV. Es la forma más estable de acceder a TVMax en vivo gratis.
En televisión por suscripción, no es común encontrar TVMax en cable Costa Rica, por lo que el streaming sigue siendo la principal vía. Si tienes restricciones, para ver TVMax en vivo Costa Rica sin interrupciones podrías necesitar una conexión con IP de Panamá.
¿A qué hora juega Panamá vs Sudáfrica HOY por amistoso FIFA?
El partido de Panamá vs Sudáfrica por amistoso FIFA empieza a las 11:00 AM de Panamá este viernes 27 de marzo del 2026.
- Hora en México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 11:00 AM
- Hora en Perú, Colombia y Ecuador: 12:00 PM
- Hora en Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 1:00 PM
- Hora en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 2:00 PM
- Hora en España: 6:00 PM
¿Qué canal transmite Panamá vs Sudáfrica EN VIVO por amistoso FIFA?
|País
|Horarios
|Canal TV
|Streaming
|Panamá
|11:00 AM
|RPC y TVMax
|Medcom GO
Horario, TV y dónde ver Panamá vs Sudáfrica EN VIVO por amistoso FIFA
- Fecha: Viernes 27 de marzo del 2026
- Partido: Panamá vs Sudáfrica
- Horario: 11:00 AM hora de Panamá
- Canal: RPC, TVMax y Medcom GO
- Estadio: Moses Mabhida
¿En qué canal ver, Panamá vs Sudáfrica en Panamá por amistoso FIFA?
En Panamá, el partido de Panamá vs Sudáfrica será transmitido a través de RPC, TVMax y Medcom GO por amistoso FIFA.
Alineaciones de Panamá vs Sudáfrica
- Panamá: Orlando Mosquera; José Córdoba, Andrés Andrade, Amir Murillo; César Blackman, Adalberto Carrasquilla, Aníbal Godoy, Eric Davis; Yael Bárcenas, Ismael Díaz yJosé Fajardo.
- Sudáfrica: Ronwen Williams; Khuliso Mudau, Nkosinathi Sibisi, Ime Okon, Aubrey Modiba; Teboho Mokoena, Sphephelo Sithole; Themba Zwane, Relebohile Mofokeng, Oswin Appollis; Lyle Foster.