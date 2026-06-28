Paraguay y Alemania se enfrentarán este lunes 29 de junio por una nueva fecha del Mundial 2026. El partido se jugará en el Estadio Boston, ubicado en Estados Unidos. La selección alemana llega a este partido tras una derrota en la última fecha y perfilándose como líder del Grupo E. Por su lado, el equipo paraguayo se ubica tercero en el Grupo D. Ambos equipos buscarán la victoria y el pase a octavos en esta fecha. Revisa todos los detalles del partido.

¿Cuándo y dónde juegan Alemania vs Paraguay EN VIVO por el Mundial 2026?

El partido entre Alemania vs Paraguay se jugará este lunes 29 de junio en el Estadio Boston. El recinto cuenta con una capacidad aproximada de 65 000 espectadores.

Horario del Paraguay vs Alemania EN VIVO por el Mundial 2026

El encuentro entre Paraguay vs Alemania está programado para las 3:30 p.m. horas en Perú . A continuación, te detallamos los horarios en distintos países para que no te pierdas este emocionante partido.

Países Horario Perú, Colombia, Ecuador 3:30 p.m. Chile, Bolivia, Venezuela 4:30 p.m. Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, México 5:30 p.m.

¿Dónde ver Alemania vs Paraguay EN VIVO en Perú por TV y streaming?

El partido entre Alemania vs Paraguay se podrá ver desde Perú EN VIVO a través de DSports, DGO, América TV, América TVGO, Disney+ y Paramount+.

Canales de TV del Alemania vs Paraguay EN VIVO en el Mundial 2026

A continuación, revisa la guía de canales autorizados en los principales mercados de la región:

En México: Canal 5, Las Estrellas, TUDN, Azteca 7, Azteca Deportes y la plataforma ViX Premium.

En Perú: DSports, DGO, América TV, América TVGO, Disney+ y Paramount+.

En Colombia: Caracol TV, RCN Televisión, DSports, DGO, Disney+, Caracol Play y Paramount+.

En Argentina: Telefe, DirecTV Sports, DGO, Disney+, Paramount+ y la plataforma Mi Telefe.

En Chile: Chilevisión y Canal 13.

En Estados Unidos: FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock y FOX One, según el idioma y la plataforma elegida

Horario, canal TV y dónde ver Alemania vs Paraguay EN VIVO por el Mundial 2026