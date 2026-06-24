Paraguay y Australia medirán fuerzas este jueves 25 de junio por la fecha 3 del Grupo D del Mundial 2026. El partido se jugará en el estadio Bahía de San Francisco. Ambas selecciones lucharán por pasar a la próxima fase del torneo internacional y hacerse con la victoria de esta fecha. En las siguientes líneas, conoce los horarios por país, los canales de transmisión y todos los detalles del esperado encuentro.

¿Cuándo y dónde juegan Paraguay vs Australia por el Mundial 2026?

El partido Paraguay vs Australia se jugará este jueves 25 de junio en el Estadio Bahía de San Francisco. El recinto tiene capacidad para 68 500 espectadores.

Horario del Paraguay vs Australia EN VIVO por el Mundial 2026

El encuentro entre Paraguay vs Australia está programado para las 9:00 p.m. horas en Perú . A continuación, te detallamos los horarios en distintos países para que no te pierdas este emocionante partido.

Países Horario Perú, Colombia, Ecuador 9:00 p.m. Chile, Bolivia, Venezuela 10:00 p.m. Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, México 11:00 p.m.

¿Dónde ver Paraguay vs Australia EN VIVO en Perú por TV y streaming?

El partido entre Paraguay vs Australia se podrá ver desde Perú EN VIVO a través de DSports, DGO, América TV, América TVGO, Disney+ y Paramount+.

Canales de TV del Paraguay vs Australia EN VIVO en el Mundial 2026

A continuación, revisa la guía de canales autorizados en los principales mercados de la región:

En México: Canal 5, Las Estrellas, TUDN, Azteca 7, Azteca Deportes y la plataforma ViX Premium.

En Perú: DSports, DGO, América TV, América TVGO, Disney+ y Paramount+.

En Colombia: Caracol TV, RCN Televisión, DSports, DGO, Disney+, Caracol Play y Paramount+.

En Argentina: Telefe, DirecTV Sports, DGO, Disney+, Paramount+ y la plataforma Mi Telefe.

En Chile: Chilevisión y Canal 13.

En Estados Unidos: FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock y FOX One, según el idioma y la plataforma elegida

Horario, canal TV y dónde ver Paraguay vs Australia EN VIVO por el Mundial 2026