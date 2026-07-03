Paraguay y Francia se enfrentarán este sábado 4 de julio por los octavos de final del Mundial 2026. El partido se jugará en el Estadio Lincoln Financial Field, Filadelfia, Estados Unidos. La selección francesa, liderada por Kylian Mbappé, llega a este duelo tras golear 3-0 a Suecia en los dieciseisavos de final. Al frente estará Paraguay, que dio uno de los grandes golpes del torneo al eliminar a Alemania en la tanda de penales y buscará volver a sorprender con su sólida defensa. Ambas selecciones buscarán la victoria para lograr su pase a cuartos de final de la Copa del Mundo. Revisa los detalles del partido en las siguientes líneas.

¿Cuándo y dónde juegan Paraguay vs Francia EN VIVO por octavos del Mundial 2026?

El partido entre Paraguay y Francia se jugará este sábado 4 de julio en el Estadio Lincoln Financial Field, Filadelfia, Estados Unidos. El recinto tiene una capacidad para albergar 67.594 espectadores.

Horario del Paraguay vs Francia EN VIVO por octavos del Mundial 2026

El encuentro entre Paraguay vs Francia está programado para las 16:00 p.m. horas en Perú . A continuación, te detallamos los horarios en distintos países para que no te pierdas este emocionante partido.

Países Horario Perú, Colombia, Ecuador 4:00 p.m. Chile, Bolivia, Venezuela 5:00 p.m. Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, México 6:00 p.m.

¿Dónde ver Paraguay vs Francia EN VIVO en Perú por TV y streaming?

El partido entre Paraguay vs Francia se podrá ver desde Perú EN VIVO a través de DSports, DGO, América TV, América TVGO, Disney+ y Paramount+.

Canales de TV del Paraguay vs Francia EN VIVO por octavos del Mundial 2026

A continuación, revisa la guía de canales autorizados en los principales mercados de la región:

En México: Canal 5, Las Estrellas, TUDN, Azteca 7, Azteca Deportes y la plataforma ViX Premium.

En Perú: DSports, DGO, América TV, América TVGO, Disney+ y Paramount+.

En Colombia: Caracol TV, RCN Televisión, DSports, DGO, Disney+, Caracol Play y Paramount+.

En Argentina: Telefe, DirecTV Sports, DGO, Disney+, Paramount+ y la plataforma Mi Telefe.

En Chile: Chilevisión y Canal 13.

En Estados Unidos: FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock y FOX One, según el idioma y la plataforma elegida

Horario, canal TV y dónde ver Paraguay vs Francia EN VIVO por el Mundial 2026