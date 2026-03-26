Paraguay se enfrenta a Grecia este viernes 27 de marzo del 2026 en el estadio Georgios Karaiskáki por fecha FIFA. La ‘Albirroja’ está en el epílogo de su preparación para llegar en óptimas condiciones a la Copa Mundial de la FIFA, dónde cayeron en el Grupo D junto a Australia, Estados Unidos y una selección más que llegará desde el repechaje. A continuación, revisa a qué hora es el partido, en qué canales lo transmiten y dónde verlo ONLINE.
¿Dónde ver Paraguay vs Grecia por amistoso FIFA?
El partido de Paraguay vs Grecia será transmitido a través de GEN para toda Paraguay por amistoso FIFA. Para Sudamérica, la transmisión va por Disney+ Premium. Conoce cómo ver GEN EN VIVO en Paraguay.
Cómo ver GEN en vivo en Paraguay: canal, cable y online
Ver GEN en vivo en Paraguay es sencillo, ya que este canal está disponible tanto en señal abierta como en televisión por suscripción en todo el país.
En señal abierta, puedes sintonizar GEN en vivo Paraguay de forma gratuita con antena digital, siendo una de las principales opciones informativas y de actualidad.
Si tienes TV paga, puedes acceder a GEN en cable Paraguay a través de operadores como Tigo, Personal Flow y Claro, que incluyen el canal dentro de su parrilla.
También puedes ver GEN online Paraguay mediante su transmisión en vivo por internet, ideal para seguir su programación desde celular, laptop o Smart TV.
¿A qué hora juega Paraguay vs Grecia HOY por amistoso FIFA?
El partido de Paraguay vs Grecia por amistoso FIFA empieza a las 4:00 PM de Paraguay este viernes 27 de marzo del 2026.
- Hora en México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 1:00 PM
- Hora en Perú, Colombia y Ecuador: 2:00 PM
- Hora en Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 3:00 PM
- Hora en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 4:00 PM
- Hora en España: 8:00 PM
¿Qué canal transmite Paraguay vs Grecia EN VIVO por repechaje del Mundial 2026?
|País
|Horarios
|Canal TV
|Streaming
|Perú
|2:00 PM
|Disney+ Premium
|Disney+ Premium
|Colombia
|2:00 PM
|Disney+ Premium
|Disney+ Premium
|Ecuador
|2:00 PM
|Disney+ Premium
|Disney+ Premium
|Argentina
|4:00 PM
|Disney+ Premium
|Disney+ Premium
|Brasil
|4:00 PM
|ESPN 3
|Disney+ Premium
|Paraguay
|4:00 PM
|GEN
|Disney+ Premium
|Uruguay
|4:00 PM
|Disney+ Premium
|Disney+ Premium
|Chile
|4:00 PM
|Disney+ Premium
|Disney+ Premium
|Bolivia
|3:00 PM
|Disney+ Premium
|Disney+ Premium
|Venezuela
|3:00 PM
|Disney+ Premium
|Disney+ Premium
|Costa Rica
|1:00 PM
|Disney+ Premium
|Disney+ Premium
|Honduras
|1:00 PM
|Disney+ Premium
|Disney+ Premium
|El Salvador
|1:00 PM
|Disney+ Premium
|Disney+ Premium
|Guatemala
|1:00 PM
|Disney+ Premium
|Disney+ Premium
Horario, TV y dónde ver Paraguay vs Grecia EN VIVO por amistoso FIFA
- Fecha: Viernes 27 de marzo del 2026
- Partido: Paraguay vs Grecia
- Horario: 4:00 PM hora de Paraguay
- Canal: GEN y Disney+ Premium
- Estadio: Georgios Karaiskáki
¿En qué canal ver, Paraguay vs Grecia en Paraguay por amistoso FIFA?
En Paraguay, el partido de Paraguay vs Grecia será transmitido a través de RPC, TVMax y Medcom GO por amistoso FIFA.
Alineaciones de Paraguay vs Grecia
- Paraguay: Orlando Gill; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso; Andrés Cubas, Diego Gómez; Miguel Almirón, Julio Enciso, Ramón Sosa; Alex Arce y Gabriel Ávalos.
- Grecia: Odysseas Vlachodimos; Lazaros Rota, Konstantinos Mavropanos, Konstantinos Koulierakis, Kostas Tsimikas; Manolis Siopis, Andreas Bouchalakis, Anastasios Bakasetas; Georgios Masouras, Christos Tzolis y Vangelis Pavlidis.