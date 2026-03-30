Paraguay vs Marruecos se enfrentan este martes 31 de marzo del 2026 en el Estadio Bollaert-Delelis de Len, Francia, en partido correspondiente a la fecha FIFA. El combinado guaraní llega a este compromiso tras vencer 1-0 a Grecia en el partido anterior y con los ánimos al tope de cara al inicio de la Copa del Mundo 2026. Por su parte, Marruecos viene de igualar 1-1 con Ecuador y ahora se pondrá a prueba ante la ‘Albirroja’, con la finalidad de enfrentar a rivales de peso que pueden ser un desafío en el Mundial. A continuación, repasa los horarios, en qué canal ver partido y dónde mirar ONLINE el amistoso.
¿Dónde ver Paraguay vs Marruecos por amistoso FIFA?
El partido de Paraguay vs Marruecos será transmitido a través de Claro Sports y GEN para todo Paraguay por amistoso FIFA 2026. En Estados Unidos, el amistoso va a través de Fox Sports, Fox Deportes, fuboTV y Fox One. Por su parte, en Sudamérica, la señal que pasa el partido Paraguay vs Marruecos es la de Claro Sports por cable TV y streaming.
¿A qué hora juega Paraguay vs Marruecos HOY por amistoso FIFA?
El partido de Paraguay vs Marruecos por amistoso FIFA empieza a la 3:00 PM de Paraguay este martes 31 de marzo del 2026.
- Hora en México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 12:00 PM
- Hora en Perú, Colombia y Ecuador: 1:00 PM
- Hora en Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 2:00 PM
- Hora en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 3:00 PM
- Hora en España: 7:00 PM
¿Qué canal transmite Paraguay vs Marruecos EN VIVO por amistoso FIFA?
|País
|Horarios
|Canal TV
|Streaming
|Perú
|1:00 PM
|Claro Sports
|Claro Sports
|Paraguay
|3:00 PM
|Claro Sports y GEN
|Claro Sports y GEN
|Argentina
|3:00 PM
|Claro Sports
|Claro Sports
|Estados Unidos
|2:00 PM
|FOX Deportes y FOX Sports
|FOX One
Horario, TV y dónde ver Paraguay vs Marruecos EN VIVO por amistoso FIFA
- Fecha: Martes 31 de marzo del 2026
- Partido: Paraguay vs Marruecos
- Horario: 3:00 PM hora de Paraguay
- Canal: Claro Sports y GEN
- Estadio: Bollaert-Delelis de Lens
¿En qué canal ver, Paraguay vs Marruecos en Paraguay por amistoso FIFA?
En Paraguay, el partido de Paraguay vs Marruecos será transmitido a través de Claro Sports y GEN por amistoso FIFA.
¿En qué canal ver, Paraguay vs Marruecos en Estados Unidos por amistoso FIFA?
En Estados Unidos, el partido de Paraguay vs Marruecos será transmitido a través de FOX One, fuboTV, FOX Deportes y FOX Sports por amistoso FIFA.
Alineaciones de Paraguay vs Marruecos
- Paraguay: Olveira, Alderete, Alonso, Benítez, Gómez, Gómez, Romero, Bobadilla, Enciso, Sanabria, Almirón.
- Marruecos: Bounou, Hakimi, Mazraoui, Diop, Riad, Hrimat, Ounahi, Díaz, Saibari, El Aynaoui, Ezzalzouli.