Por Redacción EC

vs se enfrentan este martes 31 de marzo del 2026 en el Estadio Bollaert-Delelis de Len, Francia, en partido correspondiente a la fecha FIFA. El combinado guaraní llega a este compromiso tras vencer 1-0 a Grecia en el partido anterior y con los ánimos al tope de cara al inicio de la Copa del Mundo 2026. Por su parte, Marruecos viene de igualar 1-1 con Ecuador y ahora se pondrá a prueba ante la ‘Albirroja’, con la finalidad de enfrentar a rivales de peso que pueden ser un desafío en el Mundial. A continuación, repasa los horarios, en qué canal ver partido y dónde mirar ONLINE el amistoso.

¿Dónde ver Paraguay vs Marruecos por amistoso FIFA?

El partido de Paraguay vs Marruecos será transmitido a través de Claro Sports y GEN para todo Paraguay por amistoso FIFA 2026. En Estados Unidos, el amistoso va a través de Fox Sports, Fox Deportes, fuboTV y Fox One. Por su parte, en Sudamérica, la señal que pasa el partido Paraguay vs Marruecos es la de Claro Sports por cable TV y streaming.

Revisa qué canales transmiten el partido de Paraguay vs Marruecos y los horarios para ver la amistoso FIFA 2026 en el Estadio Bollaert-Delelis de Lens este martes 31 de marzo.
Revisa qué canales transmiten el partido de Paraguay vs Marruecos y los horarios para ver la amistoso FIFA 2026 en el Estadio Bollaert-Delelis de Lens este martes 31 de marzo.

¿A qué hora juega Paraguay vs Marruecos HOY por amistoso FIFA?

El partido de Paraguay vs Marruecos por amistoso FIFA empieza a la 3:00 PM de Paraguay este martes 31 de marzo del 2026.

  • Hora en México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 12:00 PM
  • Hora en Perú, Colombia y Ecuador: 1:00 PM
  • Hora en Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 2:00 PM
  • Hora en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 3:00 PM
  • Hora en España: 7:00 PM

¿Qué canal transmite Paraguay vs Marruecos EN VIVO por amistoso FIFA?

PaísHorariosCanal TVStreaming
Perú1:00 PMClaro SportsClaro Sports
Paraguay3:00 PMClaro Sports y GENClaro Sports y GEN
Argentina3:00 PMClaro SportsClaro Sports
Estados Unidos2:00 PMFOX Deportes y FOX SportsFOX One

Horario, TV y dónde ver Paraguay vs Marruecos EN VIVO por amistoso FIFA

  • Fecha: Martes 31 de marzo del 2026
  • Partido: Paraguay vs Marruecos
  • Horario: 3:00 PM hora de Paraguay
  • Canal: Claro Sports y GEN
  • Estadio: Bollaert-Delelis de Lens
Paraguay vs Marruecos EN VIVO: horarios, canales TV y dónde ver transmisión del partido amistoso en el Estadio Bollaert-Delelis de Lens este martes 31 de marzo 2026.
Paraguay vs Marruecos EN VIVO: horarios, canales TV y dónde ver transmisión del partido amistoso en el Estadio Bollaert-Delelis de Lens este martes 31 de marzo 2026.

¿En qué canal ver, Paraguay vs Marruecos en Paraguay por amistoso FIFA?

En Paraguay, el partido de Paraguay vs Marruecos será transmitido a través de Claro Sports y GEN por amistoso FIFA.

¿En qué canal ver, Paraguay vs Marruecos en Estados Unidos por amistoso FIFA?

En Estados Unidos, el partido de Paraguay vs Marruecos será transmitido a través de FOX One, fuboTV, FOX Deportes y FOX Sports por amistoso FIFA.

Alineaciones de Paraguay vs Marruecos

  • Paraguay: Olveira, Alderete, Alonso, Benítez, Gómez, Gómez, Romero, Bobadilla, Enciso, Sanabria, Almirón.
  • Marruecos: Bounou, Hakimi, Mazraoui, Diop, Riad, Hrimat, Ounahi, Díaz, Saibari, El Aynaoui, Ezzalzouli.
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