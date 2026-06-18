Las selecciones de Paraguay y Turquía se miden este viernes 19 de junio por la fecha 2 del Grupo D del Mundial 2026. El partido se disputará en el Levi’s Stadium de Santa Clara. Ambas selecciones llegan a este encuentro tras haber perdido sus últimos partidos, por lo que una nueva derrota podría complicar seriamente sus opciones de clasificación a los octavos de final.

En la siguiente nota, conoce los horarios por país, los canales de transmisión y todos los detalles de este atractivo duelo que promete emociones desde el inicio del torneo.

¿Cuándo y dónde juegan Paraguay vs Turquía por el Mundial 2026?

El partido Paraguay vs Turquía se jugará este viernes 19 de junio en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, con capacidad para 68 500 espectadores.

Horario del Paraguay vs Turquía del Sur EN VIVO por el Mundial 2026

El encuentro entre Paraguay vs Turquía está programado para las 10:00 p.m. horas en Perú . A continuación, te detallamos los horarios en distintos países para que no te pierdas este emocionante partido.

Países Horario Perú, Colombia, Ecuador 10:00 p.m. Chile, Bolivia, Venezuela 11:00 p.m. Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, México 12:00 a.m. México 9:00 p.m.

¿Dónde ver Paraguay vs Turquía EN VIVO en Perú por TV y streaming?

El partido entre Paraguay vs Turquía se podrá ver desde Perú EN VIVO a través de DSports, DGO, América TV, América TVGO, Disney+ y Paramount+.

Canales de TV del Paraguay vs Turquía EN VIVO en el Mundial 2026

A continuación, revisa la guía de canales autorizados en los principales mercados de la región:

En México: Canal 5, Las Estrellas, TUDN, Azteca 7, Azteca Deportes y la plataforma ViX Premium.

En Perú: DSports, DGO, América TV, América TVGO, Disney+ y Paramount+.

En Colombia: Caracol TV, RCN Televisión, DSports, DGO, Disney+, Caracol Play y Paramount+.

En Argentina: Telefe, DirecTV Sports, DGO, Disney+, Paramount+ y la plataforma Mi Telefe.

En Chile: Chilevisión y Canal 13.

En Estados Unidos: FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock y FOX One, según el idioma y la plataforma elegida

Alineaciones posibles de Paraguay vs Turquía en el Mundial 2026:

Paraguay: Gill; Cáceres, Gómez, Alderete, Alonso; Gómez, Cubas, Bobadilla, Almirón; Enciso, Sanabria

Gill; Cáceres, Gómez, Alderete, Alonso; Gómez, Cubas, Bobadilla, Almirón; Enciso, Sanabria Turquía: Çakır; Çelik, Demiral, Bardakcı, Kadıoğlu; Çalhanoğlu, Yüksek; Yılmaz, Güler, Yıldız; Aktürkoğlu.

Horario, canal TV y dónde ver Paraguay vs Turquía EN VIVO por el Mundial 2026