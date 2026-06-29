Ecuador y México medirán fuerzas en Ciudad de México por los por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, donde solamente uno podrá seguir en competencia. Ecuador: Avanzó como uno de los mejores terceros lugares tras una histórica e intensa última jornada en el Grupo E, donde logró una agónica victoria por 2-1 frente a Alemania. Conoce dónde podrás ver el partido de Ecuador vs. México por la Copa del Mundo.

Conoce dónde ver partido de Ecuador vs. México EN VIVO ONLINE por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 desde el Estadio Ciudad de México.

¿A qué hora juega Ecuador vs. México HOY por dieciseisavos del Mundial 2026?

El partido Ecuador vs. México por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 comienza a la 8:00 PM (hora ecuatoriana) y 7:00 PM (hora mexicana). Te dejamos todos los horarios, según país.

Horarios del Ecuador vs. México

Perú: 20:00

Colombia: 20:00

Ecuador: 20:00

Argentina: 22:00

Uruguay: 22:00

Brasil: 22:00

Paraguay: 22:00

Chile: 21:00

Venezuela: 21:00

Bolivia: 21:00

México: 19:00

Estados Unidos: 21:00 (GMT-4), 20:00 (GMT-5), 19:00 (GMT-6), 18:00 (GMT-7) y 17:00 (GMT-8).

España: 3:00 (miércoles 1 de julio)

Guatemala: 19:00

Nicaragua: 19:00

Costa Rica: 19:00

Panamá: 19:00

Honduras: 19:00

Puerto Rico: 19:00

República Dominicana: 19:00

¿En qué canales transmiten Ecuador vs. México EN VIVO por Mundial 2026

El Ecuador vs. México por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 será transmitido a través de Teleamazonas, DirecTV, DGO y Paramount+ en Ecuador por señal abierta, cable y streaming.

Mientras que en Perú y resto de Sudamérica, el partido de Ecuador vs. México será televisado por DGO, DirecTV y Paramount+. Por otro lado, en México el partido será transmitido a través de Canal 5, TUDN, Nu9ve, ViX y TV Azteca 7.

En España, el partido de la selección ecuatoriana se podrá ver por televisión en DAZN y Movistar+. Posteriormente, para países como: Panamá, Puerto Rico, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, República Dominicana y El Salvador, el partido va por Tigo Sports y otros canales locales, según el país. Y en Estados Unidos, lo transmite FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

¿Dónde ver Ecuador vs. México ONLINE por Mundial 2026?

La partido entre Ecuador vs. México será transmitido ONLINE por ViX, DGO y Paramount+. Todas están disponibles en streaming para que lo veas desde tu PC, SmarTV, celular, tablet, etc.