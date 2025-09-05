¿Dónde ver Portugal vs. Armenia EN VIVO GRATIS? La selección portuguesa, encabezada por su capitán, Cristiano Ronaldo, inicia su camino de clasificación al Mundial 2026. Luego de ser campeón de la Nations League, el equipo dirigido por Roberto Martínez, espera dar una buena presentación en la primera jornada de las Eliminatorias UEFA.

Los lusos llegan en un buen momento, tras ganarle la final de la Liga de Naciones a España, última campeona de la Eurocopa y gran candidata a ser campeona del mundo. De la mano de ‘CR7′, esperan poder acabar primeros en su grupo y llegar de la mejor forma al Mundial del 2026 que se desarrollará en Centroamérica.

Para que puedas ver el partido entre Portugal vs. Armenia, te vamos a mostrar a continuación, qué señales debes de televisar en Sudamérica, España, México y Estados Unidos, para que no te pierdas de ni un solo detalle.

Repasa qué canales transmiten en vivo el partido de Portugal vs. Armenia por la fecha 1 de las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026 en el Estadio Vazgen Sargsyan Republican.

¿Dónde ver Portugal vs. Armenia EN VIVO GRATIS?

El partido de Portugal vs. Armenia por la fecha 1 del Grupo F de las Eliminatorias UEFA Mundial 2026, será transmitido por el canal de ESPN y Disney+ en Sudamérica, mientras que en España lo televisa RTVE, Movistar+, fuboTV y La 1. A continuación, te mostramos cómo ver mencionadas señales en directo.

¿Qué canales transmiten Portugal vs. Armenia HOY EN VIVO?

En Argentina lo pasa: ESPN y Disney+ Premium

En Paraguay lo pasa: ESPN y Disney+ Premium

En Uruguay lo pasa: ESPN y Disney+ Premium

En Chile lo pasa: ESPN y Disney+ Premium

En Ecuador lo pasa: ESPN y Disney+ Premium

En Venezuela lo pasa: ESPN y Disney+ Premium

En Perú lo pasa: ESPN y Disney+ Premium

En Brasil lo pasa: Disney+ Premium

En Colombia lo pasa: ESPN y Disney+ Premium

En Bolivia lo pasa: ESPN y Disney+ Premium

En México lo pasa: Sky Sports

En España lo pasa: RTVE, Movistar+, fuboTV y La 1

En Estados Unidos lo pasa: fuboTV, Fox Sports y Vix

