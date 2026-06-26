Portugal y Colombia miden fuerzas por la tercera jornada del grupo K del Mundial 2026 desde el Estadio Miami. La Selección de Colombia llega con paso perfecto y la clasificación matemática asegurada a los dieciseisavos de final tras vencer a Uzbekistán (3-1) y a la RD del Congo (1-0). Por su parte, Portugal suma 4 puntos después de empatar con los congoleños y golear 5-0 a Uzbekistán con un doblete de Cristiano Ronaldo. ¿Dónde ver ONLINE partido de Portugal-Colombia? Revisa qué señales de streaming y canales para ver partido de Cristiano Ronaldo.

Conoce dónde ver el partido de Portugal vs. Colombia ONLINE por streaming por la fecha 3 del grupo K del Mundial 2026 desde el Estadio Miami.

¿Dónde ver Portugal vs. Colombia ONLINE por Mundial 2026?

En Perú, el partido de Portugal vs Colombia será transmitido a través de América TV, Disney+ Premium, DGO, DirecTV y Paramount+. Por otro lado, en Colombia, lo podrás ver por Gol Caracol, RCN, Disney+ Premium, DGO, DirecTV y Paramount+.

En Argentina, el partido de Portugal vs Colombia será transmitido a través de Flow Sports, Disney+ Premium, DGO, DirecTV y Paramount+. Por otro lado, en Chile, lo podrás ver por Chilevisión, Disney+ Premium, DGO, DirecTV y Paramount+.

En México, el partido de Portugal vs Colombia será transmitido a través de TUDN, Azteca 7, Canal 5 y ViX. Por otro lado, en Estados Unidos, lo podrás ver por FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

Finalmente, en España el partido será televisado por RTVE, La 1, DAZN y Movistar+.

¿A qué hora juega Portugal vs Colombia por Mundial 2026?

El partido de Portugal vs Colombia comienza a las 6:30 p.m. de Perú y Colombia. Mientras que en Argentina empezará a las 20:30 horas. En España, la transmisión iniciará a la 1:30 a.m. del domingo 28 de junio. Finalmente, en México (CDMX) el juego comienza a las 17:50 horas.