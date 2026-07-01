Portugal y Croacia se enfrentarán este jueves 2 de julio por los 16avos de final del Mundial 2026. El partido se jugará en el BMO Field de Toronto, en Canadá. El equipo de Cristiano Ronaldo llega a este compromiso con el objetivo de seguir avanzando en el Mundial 2026, luego de superar la fase de grupos con actuaciones que le permitieron asegurar el segundo lugar de su zona. Enfrente tendrá a Croacia, un rival que supo levantarse tras un debut con derrota y que encontró su mejor versión en las dos últimas jornadas para sellar su clasificación a la fase eliminatoria. Ambas selecciones buscarán sumar puntos y llevarse la victoria para lograr su pase a octavos de la Copa del Mundo. Revisa los detalles del partido en las siguientes líneas.

¿Cuándo y dónde juegan Portugal vs Croacia EN VIVO por el Mundial 2026?

El partido entre Portugal y Croacia se jugará este jueves 2 de julio en el BMO Field de Toronto, en Canadá. El recinto tiene capacidad para 30 000 personas.

Horario del Portugal vs Croacia EN VIVO por el Mundial 2026

El encuentro entre Portugal vs Croacia está programado para las 18:00 p.m. horas en Perú . A continuación, te detallamos los horarios en distintos países para que no te pierdas este emocionante partido.

Países Horario Perú, Colombia, Ecuador 6:00 p.m. Chile, Bolivia, Venezuela 7:00 p.m. Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, México 8:00 p.m.

¿Dónde ver Portugal vs Croacia EN VIVO en Perú por TV y streaming?

El partido entre Portugal vs Croacia se podrá ver desde Perú EN VIVO a través de DSports, DGO, América TV, América TVGO, Disney+ y Paramount+.

Canales de TV del Portugal vs Croacia EN VIVO en el Mundial 2026

A continuación, revisa la guía de canales autorizados en los principales mercados de la región:

En México: Canal 5, Las Estrellas, TUDN, Azteca 7, Azteca Deportes y la plataforma ViX Premium.

En Perú: DSports, DGO, América TV, América TVGO, Disney+ y Paramount+.

En Colombia: Caracol TV, RCN Televisión, DSports, DGO, Disney+, Caracol Play y Paramount+.

En Argentina: Telefe, DirecTV Sports, DGO, Disney+, Paramount+ y la plataforma Mi Telefe.

En Chile: Chilevisión y Canal 13.

En Estados Unidos: FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock y FOX One, según el idioma y la plataforma elegida

Horario, canal TV y dónde ver Portugal vs Croacia EN VIVO por el Mundial 2026