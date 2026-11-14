La selección de Portugal se enfrenta a Dinamarca este sábado 14 de noviembre por la quinta fecha del Grupo D de la UEFA Nations League 2026. El compromiso se disputará desde las 2:45 p.m. (hora peruana) en el Estadio Municipal de Braga, en un encuentro especial para el conjunto luso, que tendrá su primera presentación competitiva después del retiro de Cristiano Ronaldo de la selección. El equipo dirigido por Jorge Jesus lidera su grupo con 12 puntos y ya aseguró su clasificación a la siguiente fase, mientras que Dinamarca necesita una victoria para acercarse a ese objetivo. ¿A qué hora juega Portugal vs. Dinamarca HOY y qué canales transmiten el partido por TV y streaming? ESPN, Disney Plus, SporTV, Sky Sports y DAZN transmitirán el encuentro según el país. Revisa todos los detalles.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre Portugal y Dinamarca este sábado 14 de noviembre desde el Estadio Municipal de Braga.

¿Qué canal transmite Portugal vs. Dinamarca EN VIVO por TV y streaming online?

Conoce qué canales de televisión y dónde seguir online el partido entre Portugal vs. Dinamarca EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este sábado 14 de noviembre de 2026.

Para Perú, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Bolivia y el resto de Sudamérica, el encuentro será transmitido por ESPN y también podrá seguirse vía streaming a través de Disney Plus.

En Brasil, el compromiso estará disponible por SporTV. Por su parte, en México, los aficionados podrán verlo a través de Sky Sports, Sky+ e izzi.

En Estados Unidos, el partido se transmitirá por Fox Sports 2, fuboTV, ViX y Fox One. Mientras que en España, la señal encargada de llevar el encuentro será DAZN.

¿A qué hora juega Portugal vs. Dinamarca por la UEFA Nations League 2026?

Perú / Colombia / Ecuador: 2:45 p.m.

2:45 p.m. México: 1:45 p.m.

1:45 p.m. Venezuela / Bolivia: 3:45 p.m.

3:45 p.m. Chile / Argentina / Uruguay / Brasil: 4:45 p.m.

4:45 p.m. Estados Unidos (ET): 2:45 p.m.

2:45 p.m. Portugal: 7:45 p.m.

7:45 p.m. Dinamarca: 7:45 p.m.

7:45 p.m. España: 8:45 p.m.

Horario, TV y dónde ver EN VIVO el Portugal vs. Dinamarca por la UEFA Nations League 2026

País Horarios Canal TV y Streaming Online Perú 2:45 p.m. ESPN y Disney Plus Colombia 2:45 p.m. ESPN y Disney Plus Ecuador 2:45 p.m. ESPN y Disney Plus México 1:45 p.m. Sky Sports, Sky+ e izzi Chile 4:45 p.m. ESPN y Disney Plus Venezuela 3:45 p.m. ESPN y Disney Plus Bolivia 3:45 p.m. ESPN y Disney Plus Estados Unidos 2:45 p.m. (ET) Fox Sports 2, ViX, fuboTV y Fox One Argentina 4:45 p.m. ESPN y Disney Plus Uruguay 4:45 p.m. ESPN y Disney Plus Brasil 4:45 p.m. SporTV España 8:45 p.m. DAZN

Canales, horarios y dónde ver Portugal vs. Dinamarca EN VIVO por la UEFA Nations League 2026

Fecha: Sábado 14 de noviembre de 2026.

Sábado 14 de noviembre de 2026. Partido: Portugal vs. Dinamarca.

Portugal vs. Dinamarca. Hora: 2:45 p.m. (Perú).

2:45 p.m. (Perú). Canales TV: ESPN, SporTV, Sky Sports, Fox Sports 2 y DAZN.

ESPN, SporTV, Sky Sports, Fox Sports 2 y DAZN. Streaming: Disney Plus, Sky+, izzi, fuboTV, ViX y Fox One.

Disney Plus, Sky+, izzi, fuboTV, ViX y Fox One. Estadio: Municipal de Braga, Portugal.

Municipal de Braga, Portugal. Competencia: Quinta fecha del Grupo D de la UEFA Nations League 2026.

¿En qué canal transmiten Portugal vs. Dinamarca EN VIVO hoy por la UEFA Nations League 2026 en Perú?

En Perú, el encuentro entre Portugal vs. Dinamarca podrá seguirse EN VIVO por ESPN y vía streaming mediante Disney Plus.

ESPN

Disney Plus

¿En qué canal transmiten Portugal vs. Dinamarca EN VIVO hoy por la UEFA Nations League 2026 en Argentina?

En Argentina, el partido de Portugal vs. Dinamarca por la quinta fecha del Grupo D de la UEFA Nations League se transmitirá EN VIVO por ESPN. Asimismo, los aficionados podrán seguir el encuentro vía streaming a través de Disney Plus.

ESPN

Disney Plus

¿En qué canal transmiten Portugal vs. Dinamarca EN VIVO hoy por la UEFA Nations League 2026 en Colombia?

En Colombia, el partido de Portugal vs. Dinamarca será transmitido EN VIVO por ESPN y también estará disponible vía streaming a través de Disney Plus.

ESPN

Disney Plus

¿En qué canal transmiten Portugal vs. Dinamarca EN VIVO hoy por la UEFA Nations League 2026 en Chile?

En Chile, el partido de Portugal vs. Dinamarca será transmitido EN VIVO por ESPN y también estará disponible vía streaming a través de Disney Plus.

ESPN

Disney Plus

¿En qué canal transmiten Portugal vs. Dinamarca EN VIVO hoy por la UEFA Nations League 2026 en México?

En México, el partido de Portugal vs. Dinamarca por la quinta fecha del Grupo D de la UEFA Nations League se podrá seguir EN VIVO por Sky Sports, Sky+ e izzi.

Sky Sports

Sky+

izzi

¿En qué canal transmiten Portugal vs. Dinamarca EN VIVO hoy por la UEFA Nations League 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el encuentro entre Portugal vs. Dinamarca estará disponible EN VIVO por Fox Sports 2, ViX, fuboTV y Fox One.

Fox Sports 2

ViX

fuboTV

Fox One

¿En qué canal transmiten Portugal vs. Dinamarca EN VIVO hoy por la UEFA Nations League 2026 en España?

En España, el partido entre Portugal vs. Dinamarca podrá verse EN VIVO por DAZN.

DAZN