La selección de Portugal visita a Gales este martes 17 de noviembre por la sexta fecha del Grupo D de la UEFA Nations League 2026. El encuentro se disputará desde las 2:45 p.m. (hora peruana) en el Cardiff City Stadium. El conjunto luso buscará cerrar la primera fase con una victoria y dejar atrás la goleada 4-1 que sufrió ante Dinamarca en la jornada anterior. Por su parte, Gales, ya eliminado, intentará despedirse de la fase de grupos con un triunfo ante su público. ¿A qué hora juega Portugal vs. Gales HOY y qué canales transmiten el partido por TV y streaming? ESPN, Disney Plus, Sky Sports y DAZN transmitirán el encuentro según el país. Revisa todos los detalles.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre Portugal y Gales este martes 17 de noviembre desde el Cardiff City Stadium.

¿Qué canal transmite Portugal vs. Gales EN VIVO por TV y streaming online?

Conoce qué canales de televisión y dónde seguir online el partido entre Portugal vs. Gales EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este martes 17 de noviembre de 2026.

Para Perú, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Bolivia y el resto de Sudamérica, el encuentro será transmitido por ESPN y también podrá seguirse vía streaming a través de Disney Plus.

En Brasil, el compromiso estará disponible por SporTV y vía streaming mediante Globoplay. Por su parte, en México, los aficionados podrán verlo a través de Sky Sports, Sky+ e izzi.

En Estados Unidos, el partido se podrá seguir por fuboTV, ViX y Fubo Sports Network 2. Mientras que en España, la señal encargada de llevar el encuentro será DAZN.

¿A qué hora juega Portugal vs. Gales por la UEFA Nations League 2026?

Perú / Colombia / Ecuador: 2:45 p.m.

2:45 p.m. México: 1:45 p.m.

1:45 p.m. Venezuela / Bolivia: 3:45 p.m.

3:45 p.m. Chile / Argentina / Uruguay / Brasil: 4:45 p.m.

4:45 p.m. Estados Unidos (ET): 2:45 p.m.

2:45 p.m. Portugal: 7:45 p.m.

7:45 p.m. Gales: 7:45 p.m.

7:45 p.m. España: 8:45 p.m.

Horario, TV y dónde ver EN VIVO el Portugal vs. Gales por la UEFA Nations League 2026

Perú 2:45 p.m. ESPN y Disney Plus Colombia 2:45 p.m. ESPN y Disney Plus Ecuador 2:45 p.m. ESPN y Disney Plus México 1:45 p.m. Sky Sports, Sky+ e izzi Chile 4:45 p.m. ESPN y Disney Plus Venezuela 3:45 p.m. ESPN y Disney Plus Bolivia 3:45 p.m. ESPN y Disney Plus Estados Unidos 2:45 p.m. (ET) fuboTV, ViX y Fubo Sports Network 2 Argentina 4:45 p.m. ESPN y Disney Plus Uruguay 4:45 p.m. ESPN y Disney Plus Brasil 4:45 p.m. SporTV y Globoplay España 8:45 p.m. DAZN

Canales, horarios y dónde ver Portugal vs. Gales EN VIVO por la UEFA Nations League 2026

Fecha: Martes 17 de noviembre de 2026.

Martes 17 de noviembre de 2026. Partido: Portugal vs. Gales.

Portugal vs. Gales. Hora: 2:45 p.m. (Perú).

2:45 p.m. (Perú). Canales TV: ESPN, SporTV, Sky Sports y Fubo Sports Network 2.

ESPN, SporTV, Sky Sports y Fubo Sports Network 2. Streaming: Disney Plus, Globoplay, Sky+, izzi, fuboTV y ViX.

Disney Plus, Globoplay, Sky+, izzi, fuboTV y ViX. Estadio: Cardiff City Stadium, Gales.

Cardiff City Stadium, Gales. Competencia: Sexta fecha del Grupo D de la UEFA Nations League 2026.

¿En qué canal transmiten Portugal vs. Gales EN VIVO hoy por la UEFA Nations League 2026 en Perú?

En Perú, el encuentro entre Portugal vs. Gales podrá seguirse EN VIVO por ESPN y vía streaming mediante Disney Plus.

ESPN

Disney Plus

¿En qué canal transmiten Portugal vs. Gales EN VIVO hoy por la UEFA Nations League 2026 en Argentina?

En Argentina, el partido de Portugal vs. Gales por la sexta fecha del Grupo D de la UEFA Nations League se transmitirá EN VIVO por ESPN. Asimismo, los aficionados podrán seguir el encuentro vía streaming a través de Disney Plus.

ESPN

Disney Plus

¿En qué canal transmiten Portugal vs. Gales EN VIVO hoy por la UEFA Nations League 2026 en Colombia?

En Colombia, el partido de Portugal vs. Gales será transmitido EN VIVO por ESPN y también estará disponible vía streaming a través de Disney Plus.

ESPN

Disney Plus

¿En qué canal transmiten Portugal vs. Gales EN VIVO hoy por la UEFA Nations League 2026 en Chile?

En Chile, el partido de Portugal vs. Gales será transmitido EN VIVO por ESPN y también estará disponible vía streaming a través de Disney Plus.

ESPN

Disney Plus

¿En qué canal transmiten Portugal vs. Gales EN VIVO hoy por la UEFA Nations League 2026 en México?

En México, el partido de Portugal vs. Gales por la sexta fecha del Grupo D de la UEFA Nations League se podrá seguir EN VIVO por Sky Sports, Sky+ e izzi.

Sky Sports

Sky+

izzi

¿En qué canal transmiten Portugal vs. Gales EN VIVO hoy por la UEFA Nations League 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el encuentro entre Portugal vs. Gales estará disponible EN VIVO por fuboTV, ViX y Fubo Sports Network 2.

fuboTV

ViX

Fubo Sports Network 2

¿En qué canal transmiten Portugal vs. Gales EN VIVO hoy por la UEFA Nations League 2026 en España?

En España, el partido entre Portugal vs. Gales podrá verse EN VIVO por DAZN.

DAZN