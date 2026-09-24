Portugal vs. Gales se ven las caras este jueves 24 de septiembre por la primera fecha de la UEFA Nations League. El encuentro se disputará desde la 1:45 p.m. (hora peruana) en el Estadio José Alvalade y marcará el estreno del combinado lluso en este certamen. Cristiano Ronaldo comandará el ataque portugués en esta nueva aventura a sus 41 años. Como se sabe, el astro luso quiere alcanzar la meta de los 1000 goles en su carrera. ¿A qué hora juega Portugal vs. Gales HOY y qué canales transmiten el partido por TV y streaming? Revisa todos los detalles del encuentro.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre Portugal vs. Gales este jueves 24 de septiembre por la UEFA Nations League.

¿Qué canal transmite Portugal vs. Gales EN VIVO por TV y streaming online?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Portugal vs. Gales EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este jueves 24 de septiembre del 2026.

Para Perú, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Venezuela, Uruguay y otros países de Sudamérica, el encuentro será transmitido por ESPN y también podrá seguirse vía streaming a través de Disney Plus.

En Brasil, el partido podrá verse por SporTV y también estará disponible vía streaming mediante Globoplay. En México, la transmisión estará a cargo de Sky Sports, Sky+ e izzi.

Por otro lado, en Estados Unidos, el compromiso será transmitido por Fox Soccer Plus, fuboTV, ViX y Fox One. En España, el encuentro podrá seguirse en vivo a través de DAZN.

¿A qué hora juega Portugal vs. Gales por la UEFA Nations League 2026?

Perú / Colombia / Ecuador: 1:45 p.m.

1:45 p.m. Chile / Venezuela: 2:45 p.m.

2:45 p.m. Argentina / Uruguay / Brasil: 3:45 p.m.

3:45 p.m. México: 12:45 p.m.

12:45 p.m. Estados Unidos (ET): 2:45 p.m.

2:45 p.m. Portugal: 7:45 p.m.

7:45 p.m. España: 8:45 p.m.

Horario, TV y dónde ver EN VIVO el Portugal vs. Gales por la UEFA Nations League 2026

Perú 1:45 p.m. ESPN y Disney Plus Colombia 1:45 p.m. ESPN y Disney Plus Ecuador 1:45 p.m. ESPN y Disney Plus Chile 2:45 p.m. ESPN y Disney Plus Venezuela 2:45 p.m. ESPN y Disney Plus Argentina 3:45 p.m. ESPN y Disney Plus Uruguay 3:45 p.m. ESPN y Disney Plus Brasil 3:45 p.m. SporTV y Globoplay México 12:45 p.m. Sky Sports, Sky+ e izzi Estados Unidos 2:45 p.m. Fox Soccer Plus, fuboTV, ViX y Fox One España 8:45 p.m. DAZN

Canales, horarios y dónde ver Portugal vs. Gales EN VIVO por la UEFA Nations League 2026

Fecha: Jueves 24 de septiembre del 2026.

Jueves 24 de septiembre del 2026. Partido: Portugal vs. Gales.

Portugal vs. Gales. Hora: 1:45 p.m. (Perú).

1:45 p.m. (Perú). Canales TV: ESPN, SporTV, Sky Sports, Fox Soccer Plus y DAZN.

ESPN, SporTV, Sky Sports, Fox Soccer Plus y DAZN. Streaming: Disney Plus, Globoplay, Sky+, fuboTV, ViX, Fox One e izzi.

Disney Plus, Globoplay, Sky+, fuboTV, ViX, Fox One e izzi. Estadio: Estadio José Alvalade.

Estadio José Alvalade. Competencia: UEFA Nations League.

¿En qué canal transmiten Portugal vs. Gales EN VIVO hoy por la UEFA Nations League 2026 en Perú?

En Perú, el encuentro entre Portugal vs. Gales podrá seguirse EN VIVO por ESPN y vía streaming mediante Disney Plus.

ESPN

Disney Plus

¿En qué canal transmiten Portugal vs. Gales EN VIVO hoy por la UEFA Nations League 2026 en Argentina?

En Argentina, el partido de Portugal vs. Gales por la primera fecha de la UEFA Nations League se transmitirá EN VIVO por ESPN. Asimismo, los aficionados podrán seguir el encuentro vía streaming a través de Disney Plus Premium.

ESPN

Disney Plus Premium

¿En qué canal transmiten Portugal vs. Gales EN VIVO hoy por la UEFA Nations League 2026 en Colombia?

En Colombia, el partido de Portugal vs. Gales será transmitido EN VIVO por ESPN y también estará disponible vía streaming a través de Disney Plus.

ESPN

Disney Plus

¿En qué canal transmiten Portugal vs. Gales EN VIVO hoy por la UEFA Nations League 2026 en Chile?

En Chile, el partido de Portugal vs. Gales será transmitido EN VIVO por ESPN y también estará disponible vía streaming a través de Disney Plus.

ESPN

Disney Plus

¿En qué canal transmiten Portugal vs. Gales EN VIVO hoy por la UEFA Nations League 2026 en México?

En México, el partido de Portugal vs. Gales por la primera fecha de la UEFA Nations League se podrá seguir EN VIVO por Sky Sports, Sky+ e izzi.

Sky Sports

Sky+

izzi

¿En qué canal transmiten Portugal vs. Gales EN VIVO hoy por la UEFA Nations League 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el encuentro entre Portugal vs. Gales será transmitido EN VIVO por Fox Soccer Plus. Además, estará disponible vía streaming mediante fuboTV, ViX y Fox One.

Fox Soccer Plus

fuboTV

ViX

Fox One

¿En qué canal transmiten Portugal vs. Gales EN VIVO hoy por la UEFA Nations League 2026 en España?

En España, el partido entre Portugal vs. Gales podrá verse EN VIVO por DAZN.

DAZN