¿Dónde ver Portugal vs. Hungría EN VIVO y EN DIRECTO? Con Cristiano Ronaldo, el conjunto luso recibe a su rival de turno en el Estadio Jose Alvalade por la cuarta fecha del Grupo F de las Eliminatorias UEFA 2026. El equipo de Roberto Martínez es líder de su llave con 9 puntos, mientras que los húngaros suman 4 unidades.

Para que puedas ver el partido entre Portugal vs. Hungría, te vamos a mostrar a continuación, qué señales debes de ver en Sudamérica, España y Estados Unidos, para que no te pierdas de ni un solo detalle.

¿Dónde ver Portugal vs. Hungría EN VIVO?

La transmisión del partido entre Portugal vs. Hungría EN VIVO por la cuarta fecha del Grupo F de las Eliminatorias UEFA 2026 será por Disney Plus vía streaming para los países de Sudamérica.

¿Cómo ver Portugal vs. Hungría ONLINE, en Perú?

En Perú, la transmisión del partido entre Portugal vs. Hungría por la cuarta fecha del Grupo F de las Eliminatorias UEFA 2026 va por Disney Plus.

¿Qué canal transmite, Portugal vs. Hungría EN DIRECTO, en España?

En España, la transmisión del partido entre Portugal vs. Hungría EN VIVO por la cuarta fecha del Grupo F de las Eliminatorias UEFA 2026 va por UEFA TV.

¿En qué canal ver, Portugal vs. Hungría HOY, en Estados Unidos?

En Estados Unidos, la transmisión del partido entre Portugal vs. Hungría por la cuarta fecha del Grupo F de las Eliminatorias UEFA 2026 va por Amazon Prime Video y ViX.

¿A qué hora juega Portugal vs. Hungría por las Eliminatorias UEFA 2026?

El partido de Portugal vs. Hungría por la cuarta fecha del Grupo F de las Eliminatorias UEFA 2026 se jugará este martes 14 de octubre del 2025 a la 1:45 p.m. (hora de Perú) y 8:45 p.m. (hora española).