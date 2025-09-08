¿Dónde ver Portugal vs. Hungría EN VIVO GRATIS? La selección portuguesa, encabezada por su capitán, Cristiano Ronaldo, continúa su camino de clasificación al Mundial 2026. El equipo dirigido por Roberto Martínez goleó por a Armenia, y ahora busca tres nuevos puntos ante los húngaros.

Por su lado, la selección de Hungría empató 2-2 ante Irlanda y se mantiene con chances de obtener un cupo a la siguiente cita mundialista.

Para que puedas ver el partido entre Portugal vs. Hungría, te vamos a mostrar a continuación, qué señales debes de televisar en Sudamérica, México y Estados Unidos, para que no te pierdas de ni un solo detalle.

¿Dónde ver Portugal vs. Hungría EN VIVO GRATIS?

El partido de Portugal vs. Hungría por la fecha 2 del Grupo F de las Eliminatorias UEFA Mundial 2026, será transmitido por Disney+ en Sudamérica, mientras que en México lo pasa Sky Sports. A continuación, te mostramos cómo ver mencionadas señales en directo.

¿Qué canales transmiten Portugal vs. Hungría HOY EN VIVO?

En Argentina lo pasa: Disney+ Premium

En Paraguay lo pasa: Disney+ Premium

En Uruguay lo pasa: Disney+ Premium

En Chile lo pasa: Disney+ Premium

En Ecuador lo pasa: Disney+ Premium

En Venezuela lo pasa: Disney+ Premium

En Perú lo pasa: Disney+ Premium

En Colombia lo pasa: Disney+ Premium

En Bolivia lo pasa: Disney+ Premium

En México lo pasa: Sky Sports

En Estados Unidos lo pasa: fuboTV, Fox Sports y Vix

