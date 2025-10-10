¿Dónde ver Portugal vs. Irlanda EN VIVO GRATIS? La selección portuguesa, encabezada por su capitán, Cristiano Ronaldo, continúa su camino de clasificación al Mundial 2026. El equipo dirigido por Roberto Martínez es líder del Grupo F con dos victorias consecutivas.

Por su lado, la selección de Irlanda se ubica en la última casilla con apenas un punto.

Para que puedas ver el partido entre Portugal vs. Irlanda te vamos a mostrar a continuación, qué señales debes de televisar en Sudamérica, México y Estados Unidos, para que no te pierdas de ni un solo detalle.

¿Dónde ver Portugal vs. Irlanda EN VIVO GRATIS?

El partido de Portugal vs. Irlanda por la fecha 3 del Grupo F de las Eliminatorias UEFA Mundial 2026, será transmitido por Disney+ en Sudamérica, mientras que en México lo pasa Sky Sports. A continuación, te mostramos cómo ver mencionadas señales en directo.

¿Qué canales transmiten Portugal vs. Irlanda HOY EN VIVO?

En Argentina lo pasa: Disney+ Premium

En Paraguay lo pasa: Disney+ Premium

En Uruguay lo pasa: Disney+ Premium

En Chile lo pasa: Disney+ Premium

En Ecuador lo pasa: Disney+ Premium

En Venezuela lo pasa: Disney+ Premium

En Perú lo pasa: Disney+ Premium

En Colombia lo pasa: Disney+ Premium

En Bolivia lo pasa: Disney+ Premium

En México lo pasa: Sky Sports

En Estados Unidos lo pasa: fuboTV, Fox Sports y Vix

¿Cómo ver partido Portugal vs. Irlanda en Perú?

El partido de Portugal vs. Irlanda por la fecha 3 del Grupo F de las Eliminatorias UEFA Mundial 2026, será transmitido en Perú por Disney+ Premium.

¿En qué canales ver partido Portugal vs. Irlanda en México?

El partido de Portugal vs. Irlanda por la fecha 3 del Grupo F de las Eliminatorias UEFA Mundial 2026, será transmitido en México por Sky Sports.

¿Cómo ver partido Portugal vs. Irlanda en Estados Unidos?

El partido de Portugal vs. Irlanda por la fecha 3 del Grupo F de las Eliminatorias UEFA Mundial 2026, será transmitido en Estados Unidos por fuboTV, Fox Sports y Vix.