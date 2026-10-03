Portugal enfrenta a Noruega de Erling Haaland este domingo 4 de octubre por la cuarta fecha del Grupo D de la UEFA Nations League. El encuentro se disputará desde la 1:45 p.m. (hora peruana) en el Estadio do Dragão, en un duelo en el que el combinado luso buscará mantener su puntaje perfecto y el liderato de su llave. Portugal llega a este partido tras vencer 4-2 a Dinamarca y sumar nueve puntos, mientras que Noruega apenas registra tres unidades. Además, el equipo luso afrontará el compromiso marcado por la polémica con Cristiano Ronaldo, quien abandonó la concentración por diferencias con el técnico Jorge Jesus. En el duelo anterior entre ambos, Portugal se impuso 2-1 a Noruega. ¿A qué hora juega Portugal vs. Noruega HOY y qué canales transmiten el partido por TV y streaming? ESPN, Disney+, Sky Sports, DAZN, RTVE Play, Movistar Plus, fuboTV, ViX y Fox One transmitirán el encuentro según el país. Revisa todos los detalles.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre Portugal y Noruega con Erling Haaland este domingo 4 de octubre desde el Estadio do Dragão.

¿Qué canal transmite Portugal vs. Noruega EN VIVO por TV y streaming online?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Portugal vs. Noruega EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este domingo 4 de octubre del 2026.

Para Perú, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Brasil, Bolivia y otros países de Sudamérica, el encuentro será transmitido por ESPN y también podrá seguirse vía streaming a través de Disney Plus.

En México, el partido podrá verse por Sky Sports, Sky+ e izzi. Por otro lado, en Estados Unidos, el compromiso estará disponible a través de Fox Sports 2, ViX, fuboTV y Fox One.

En España, el encuentro podrá seguirse en vivo a través de DAZN, TVE La 1, RTVE Play, Movistar Plus y fuboTV.

¿A qué hora juega Portugal vs. Noruega por la UEFA Nations League 2026?

Perú / Colombia / Ecuador: 1:45 p.m.

1:45 p.m. México: 12:45 p.m.

12:45 p.m. Chile / Venezuela / Bolivia: 2:45 p.m.

2:45 p.m. Argentina / Uruguay / Brasil: 3:45 p.m.

3:45 p.m. Estados Unidos (ET): 2:45 p.m.

2:45 p.m. Noruega: 8:45 p.m.

8:45 p.m. Portugal: 7:45 p.m.

7:45 p.m. España: 8:45 p.m.

Horario, TV y dónde ver EN VIVO el Portugal vs. Noruega por la UEFA Nations League 2026

País Hora Canal TV y Streaming Online Perú 1:45 p.m. ESPN y Disney Plus Colombia 1:45 p.m. ESPN y Disney Plus Ecuador 1:45 p.m. ESPN y Disney Plus México 12:45 p.m. Sky Sports, Sky+ e izzi Chile 2:45 p.m. ESPN y Disney Plus Venezuela 2:45 p.m. ESPN y Disney Plus Bolivia 2:45 p.m. ESPN y Disney Plus Estados Unidos 2:45 p.m. Fox Sports 2, ViX, fuboTV y Fox One Argentina 3:45 p.m. ESPN y Disney Plus Uruguay 3:45 p.m. ESPN y Disney Plus Brasil 3:45 p.m. ESPN y Disney Plus España 8:45 p.m. DAZN, TVE La 1, RTVE Play, Movistar Plus y fuboTV

Canales, horarios y dónde ver Portugal vs. Noruega EN VIVO por la UEFA Nations League 2026

Fecha: Domingo 4 de octubre del 2026.

Domingo 4 de octubre del 2026. Partido: Portugal vs. Noruega.

Portugal vs. Noruega. Hora: 1:45 p.m. (Perú).

1:45 p.m. (Perú). Canales TV: ESPN, Sky Sports, Fox Sports 2, DAZN y TVE La 1.

ESPN, Sky Sports, Fox Sports 2, DAZN y TVE La 1. Streaming: Disney Plus, Sky+, izzi, ViX, fuboTV, Fox One, RTVE Play y Movistar Plus.

Disney Plus, Sky+, izzi, ViX, fuboTV, Fox One, RTVE Play y Movistar Plus. Estadio: Estadio do Dragão.

Estadio do Dragão. Competencia: UEFA Nations League.

¿En qué canal transmiten Portugal vs. Noruega EN VIVO hoy por la UEFA Nations League 2026 en Perú?

En Perú, el encuentro entre Portugal vs. Noruega podrá seguirse EN VIVO por ESPN y vía streaming mediante Disney Plus.

ESPN

Disney Plus

¿En qué canal transmiten Portugal vs. Noruega EN VIVO hoy por la UEFA Nations League 2026 en Argentina?

En Argentina, el partido de Portugal vs. Noruega por la cuarta fecha del Grupo D de la UEFA Nations League se transmitirá EN VIVO por ESPN. Asimismo, los aficionados podrán seguir el encuentro vía streaming a través de Disney Plus.

ESPN

Disney Plus

¿En qué canal transmiten Portugal vs. Noruega EN VIVO hoy por la UEFA Nations League 2026 en Colombia?

En Colombia, el partido de Portugal vs. Noruega será transmitido EN VIVO por ESPN y también estará disponible vía streaming a través de Disney Plus.

ESPN

Disney Plus

¿En qué canal transmiten Portugal vs. Noruega EN VIVO hoy por la UEFA Nations League 2026 en Chile?

En Chile, el partido de Portugal vs. Noruega será transmitido EN VIVO por ESPN y también estará disponible vía streaming a través de Disney Plus.

ESPN

Disney Plus

¿En qué canal transmiten Portugal vs. Noruega EN VIVO hoy por la UEFA Nations League 2026 en México?

En México, el partido de Portugal vs. Noruega por la cuarta fecha del Grupo D de la UEFA Nations League se podrá seguir EN VIVO por Sky Sports, Sky+ e izzi.

Sky Sports

Sky+

izzi

¿En qué canal transmiten Portugal vs. Noruega EN VIVO hoy por la UEFA Nations League 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el encuentro entre Portugal vs. Noruega estará disponible EN VIVO por Fox Sports 2, ViX, fuboTV y Fox One.

Fox Sports 2

ViX

fuboTV

Fox One

¿En qué canal transmiten Portugal vs. Noruega EN VIVO hoy por la UEFA Nations League 2026 en España?

En España, el partido entre Portugal vs. Noruega podrá verse EN VIVO por DAZN y TVE La 1. Asimismo, estará disponible vía streaming a través de RTVE Play, Movistar Plus y fuboTV.

DAZN

TVE La 1

RTVE Play

Movistar Plus

fuboTV