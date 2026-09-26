Portugal vs. Noruega se enfrentan este domingo 27 de septiembre por la segunda fecha del Grupo D de la UEFA Nations League. El encuentro se disputará desde la 1:45 p.m. (hora peruana) en el Ullevaal Stadion de Oslo, en un duelo que tendrá como principales figuras a Cristiano Ronaldo y Erling Haaland, quienes liderarán a su equipos en un compromiso de fuerzas parejas. El combinado luso venció 1-0 a Gales en su debut, mientras que los ‘vikingos’ derrotaron 3-2 a Dinamarca. ¿A qué hora juega Portugal vs. Noruega HOY y qué canales transmiten el partido por TV y streaming? ESPN, Disney+, Sky Sports, DAZN, RTVE Play, Movistar+ y fuboTV transmitirán el encuentro según el país. Revisa todos los detalles.
¿Qué canal transmite Portugal vs. Noruega EN VIVO por TV y streaming online?
Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Portugal vs. Noruega EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este domingo 27 de septiembre del 2026.
Para Perú, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Brasil, Bolivia y otros países de Sudamérica, el encuentro será transmitido por ESPN y también podrá seguirse vía streaming a través de Disney Plus.
En México, el partido podrá verse por Sky Sports, Sky+ e izzi. Por otro lado, en Estados Unidos, el compromiso estará disponible vía streaming mediante fuboTV y ViX.
En España, el encuentro podrá seguirse en vivo a través de DAZN, RTVE Play, Movistar+ y fuboTV.
¿A qué hora juega Portugal vs. Noruega por la UEFA Nations League 2026?
- Perú / Colombia / Ecuador: 1:45 p.m.
- México: 12:45 p.m.
- Chile / Venezuela / Bolivia: 2:45 p.m.
- Argentina / Uruguay / Brasil: 3:45 p.m.
- Estados Unidos (ET): 2:45 p.m.
- Noruega: 8:45 p.m.
- Portugal: 7:45 p.m.
- España: 8:45 p.m.
Horario, TV y dónde ver EN VIVO el Portugal vs. Noruega por la UEFA Nations League 2026
|País
|Hora
|Canal TV y Streaming Online
|Perú
|1:45 p.m.
|ESPN y Disney Plus
|Colombia
|1:45 p.m.
|ESPN y Disney Plus
|Ecuador
|1:45 p.m.
|ESPN y Disney Plus
|México
|12:45 p.m.
|Sky Sports, Sky+ e izzi
|Chile
|2:45 p.m.
|ESPN y Disney Plus
|Venezuela
|2:45 p.m.
|ESPN y Disney Plus
|Bolivia
|2:45 p.m.
|ESPN y Disney Plus
|Estados Unidos
|2:45 p.m.
|fuboTV y ViX
|Argentina
|3:45 p.m.
|ESPN y Disney Plus
|Uruguay
|3:45 p.m.
|ESPN y Disney Plus
|Brasil
|3:45 p.m.
|ESPN y Disney Plus
|España
|8:45 p.m.
|DAZN, RTVE Play, Movistar+ y fuboTV
Canales, horarios y dónde ver Portugal vs. Noruega EN VIVO por la UEFA Nations League 2026
- Fecha: Domingo 27 de septiembre del 2026.
- Partido: Portugal vs. Noruega.
- Hora: 1:45 p.m. (Perú).
- Canales TV: ESPN, Sky Sports, DAZN y Movistar+.
- Streaming: Disney Plus, Sky+, izzi, fuboTV, ViX y RTVE Play.
- Estadio: Ullevaal Stadion, Oslo.
- Competencia: UEFA Nations League.
¿En qué canal transmiten Portugal vs. Noruega EN VIVO hoy por la UEFA Nations League 2026 en Perú?
En Perú, el encuentro entre Portugal vs. Noruega podrá seguirse EN VIVO por ESPN y vía streaming mediante Disney Plus.
- ESPN
- Disney Plus
¿En qué canal transmiten Portugal vs. Noruega EN VIVO hoy por la UEFA Nations League 2026 en Argentina?
En Argentina, el partido de Portugal vs. Noruega por la segunda fecha del Grupo D de la UEFA Nations League se transmitirá EN VIVO por ESPN. Asimismo, los aficionados podrán seguir el encuentro vía streaming a través de Disney Plus Premium.
- ESPN
- Disney Plus Premium
¿En qué canal transmiten Portugal vs. Noruega EN VIVO hoy por la UEFA Nations League 2026 en Colombia?
En Colombia, el partido de Portugal vs. Noruega será transmitido EN VIVO por ESPN y también estará disponible vía streaming a través de Disney Plus.
- ESPN
- Disney Plus
¿En qué canal transmiten Portugal vs. Noruega EN VIVO hoy por la UEFA Nations League 2026 en Chile?
En Chile, el partido de Portugal vs. Noruega será transmitido EN VIVO por ESPN y también estará disponible vía streaming a través de Disney Plus.
- ESPN
- Disney Plus
¿En qué canal transmiten Portugal vs. Noruega EN VIVO hoy por la UEFA Nations League 2026 en México?
En México, el partido de Portugal vs. Noruega por la segunda fecha del Grupo D de la UEFA Nations League se podrá seguir EN VIVO por Sky Sports, Sky+ e izzi.
- Sky Sports
- Sky+
- izzi
¿En qué canal transmiten Portugal vs. Noruega EN VIVO hoy por la UEFA Nations League 2026 en Estados Unidos?
En Estados Unidos, el encuentro entre Portugal vs. Noruega estará disponible EN VIVO vía streaming por fuboTV y ViX.
- fuboTV
- ViX
¿En qué canal transmiten Portugal vs. Noruega EN VIVO hoy por la UEFA Nations League 2026 en España?
En España, el partido entre Portugal vs. Noruega podrá verse EN VIVO por DAZN y Movistar+. Asimismo, estará disponible vía streaming a través de RTVE Play y fuboTV.
- DAZN
- RTVE Play
- Movistar+
- fuboTV