Hoy juega el Real Madrid - Barcelona por LaLiga Santander, así que aquí te dejamos el canal para que sepas dónde ver el partido en vivo y en directo.

Canales de transmisión del Real Madrid - Barcelona

Argentina | DIRECTV Sports Argentina y DIRECTV Play Deportes.

Bolivia | Tigo Sports Bolivia.

Chile | DIRECTV Play Deportes y DIRECTV Sports Chile.

Colombia | DIRECTV Sports Colombia y DIRECTV Play Deportes.

Costa Rica | Sky HD.

Ecuador | DIRECTV Sports Ecuador y DIRECTV Play Deportes.

Francia | beIN Sports 1, beIN SPORTS CONNECT y Free.

Italia | DAZN.

Japón | DAZN y WOWOW

México | Blue To Go Video Everywhere y Sky HD.

Países Bajos | Ziggo Sport 14 y Ziggo Sport Select.

Perú | DIRECTV Sports Peru y DIRECTV Play Deportes.

Portugal | Eleven Sports 1 Portugal.

Puerto Rico | SportsMax App, SportsMax 2 y DIRECTV Sports Puerto Rico.

España | Movistar+, Movistar Laliga, Mitele Plus y Partidazo in Movistar LaLiga.

Inglaterra | Premier Player HD y LaLigaTV.

Estados Unidos | Fanatiz USA, beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS en Español y beIN SPORTS.

Uruguay | DIRECTV Sports Uruguay y DIRECTV Play Deportes.

Venezuela | DIRECTV Sports Venezuela y DIRECTV Play Deportes

Hora del Real Madrid - Barcelona

15:00 horas | Perú

15:00 horas | Estados Unidos

17:00 horas | Argentina

14:00 horas | México

17:00 horas | Uruguay

17:00 horas | Chile

15:00 horas | Colombia

15:00 horas | Ecuador

16:00 horas | Venezuela

18:00 horas | Brasil