Real Madrid vs Celta de Vigo EN VIVO: se enfrentan por la jornada 27 de LaLiga en el estadio Santiago de Balaídos. El cuadro merengue sufrió su segunda derrota consecutiva tras el 1-0 ante Getafe, y se alejó a cuatro puntos del líder FC Barcelona.
El cuadro dirigido por Álvaro Arbeloa nuevamente deslucido y sin ambición no pudo de local ante Getafe y se fue abucheado por su propia afición.
Con esto, Real Madrid se quedó con 60 puntos y está a cuatro unidades del único líder Barcelona (64 pts.)
A continuación, te mostramos los canales de transmisión, a qué hora empieza el partido y dónde verlo ONLINE.
¿Dónde ver Real Madrid vs Celta de Vigo EN VIVO por LaLiga?
La transmisión del partido entre Real Madrid vs Celta de Vigo por la jornada 27 de LaLiga será transmitido en ESPN y Disney+ Premium para toda Sudamérica, incluyendo a Perú.
Por otro lado, en España, podrás ver el partido por televisión y streaming a través de Movistar+ y LaLiga TV.
Luego, en México, la transmisión del partido va a través de Sky Sports. Y en Estados Unidos, los canales que pasan el partido son: ESPN Deportes y fuboTV.
¿A qué hora juega Real Madrid vs Celta de Vigo EN VIVO por LaLiga?
- México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 2:00 p.m.
- Perú, Colombia, Ecuador: 3:00 p.m.
- Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 4:00 p.m.
- Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 5:00 p.m.
- España: 9:00 p.m.
¿Qué canal transmite Real Madrid vs Celta de Vigo EN VIVO por LaLiga?
|País
|Horarios
|Canal TV
|Streaming
|Perú
|3:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Colombia
|3:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Ecuador
|3:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Argentina
|5:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Brasil
|5:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Paraguay
|5:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Uruguay
|5:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Chile
|5:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Bolivia
|4:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Venezuela
|4:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Costa Rica
|2:00 p.m.
|Sky Sports
|Sky Sports+
|Honduras
|2:00 p.m.
|Sky Sports
|Sky Sports+
|El Salvador
|2:00 p.m.
|Sky Sports
|Sky Sports+
|Guatemala
|2:00 p.m.
|Sky Sports
|Sky Sports+
|México
|2:00 p.m.
|Sky Sports
|Sky Sports+
|Estados Unidos
|4:00 p.m.
|ESPN Deportes
|fuboTV
|España
|9:00 p.m.
|Movistar TV
|Movistar+, DAZN
Horario, TV y dónde ver Real Madrid vs Celta de Vigo por LaLiga
- Fecha: Viernes 6 de marzo del 2026
- Partido: Real Madrid vs Celta de Vigo
- Horario: 9:00 p.m. hora de Madrid, España.
- Canal: ESPN, Disney+ Premium, Sky Sports, LaLiga TV y Movistar Plus.
- Estadio: Balaídos.
¿Cómo ver en México, Real Madrid vs Celta de Vigo EN VIVO por LaLiga?
En México, el juego de Real Madrid vs Celta de Vigo lo pasa Sky Sports mediante cable y streaming. En el resto de Centroamérica, el partido va a través de Sky Sports y Sky Sports+.
¿En qué canal ver, Real Madrid vs Celta de Vigo en España?
En España, el partido de Real Madrid vs Celta de Vigo lo televisa DAZN, Movistar Plus+ y LaLiga TV.
¿Por qué canal ver, Real Madrid vs Celta de Vigo en Perú?
En Perú, el partido de Real Madrid vs Celta de Vigo lo transmite ESPN y Disney+, al igual que en toda Sudamérica.
Posibles alineaciones de Real Madrid vs Celta de Vigo
- Alineación de Real Madrid: Courtois; Trent Alexander-Arnold, Rüdiger, Asencio, Fran García; Tchouaméni, Federico Valverde, Arda Güler, Camavinga; Vinícius y Gonzalo.
- Alineación de Celta de Vigo: Radu; Javi Rodríguez, Starfelt, Marcos Alonso; Mingueza, Vecino o Moriba, Miguel Román, Carreira; Fer López, Swedberg y Borja Iglesias.